Elneny için Milan iddiası
İtalyan basını kiralık olarak Beşiktaş'ta forma giyen Mohamed Elneny'nin Milan'a transfer olmak istediğini yazdı.
Beşiktaş'ın Mısırlı futbolcusu Mohamed Elneny için İtalyan basınından transfer iddiası geldi.
Calciomercato'da yer alan habere göre, Arsenal'dan sezon sonuna kadar Beşiktaş'a kiralanan Elneny, kendisiyle daha önce de ilgilenen Milan'a transfer olmak istiyor. Ancak Milan, transfer şartları nedeniyle mısırlı futbolcuya olumlu bakmıyor.
Elneny'nin mevcut kiralık sözleşmesi bulunması Milan cephesini bu transferden uzak tutarken, İtalyan ekibi Granit Xhaka ve Camavinga gibi isimleri listesinde tutuyor.
27 yaşındaki Mısırlı orta saha bu sezon Beşiktaş formasıyla şu ana kadar 9 resmi maçta süre aldı.
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