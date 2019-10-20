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20 Ekim 2019, Pazar
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'ta büyük yarış

Beşiktaş'ta büyük yarış

, ve bugün ’ın yeni başkanı olmak için yarışacak 10.30’da başlayacak seçimli genel kurulda Adalı kırmızı Çebi krem, Tekinoktay mavi renk pusulasını kullanacak.

'ta büyük gün geldi çattı... Kulübün olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı bugün yapılacak. Yeni başkan ve yönetim kurulunun belirleneceği kongrede eski yöneticilerden ve ile son seçimde Fikret Orman'ın rakibi olan , 7,5 yıllık Orman döneminin ardından siyah-beyazlı kulübün 34. başkanı olabilmek için yarışacak. Akatlar'da gerçekleştirilecek kongre saat 10.30'da başlayacak. Genel kurulda, toplantı başkanlık divanı seçiminin ardından, başkan adaylarının programlarını takdimleri sonrası seçime geçilecek.

14 BIN 950 ÜYE OY ATACAK
Beşiktaş'ta başkanlığına 4 isim aday oldu. Adaylığını ilk açıklayan isim siyah-beyazlıların ikinci başkanı Serdal Adalı olurken, eski ikinci başkanlardan Ahmet Nur Çebi de seçime girme kararı aldı. Bir önceki seçimde Orman'ın rakibi olan Hürser Tekinoktay da başkanlık için yarışacak. Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden ve bir dönem Beşiktaş Belediye Başkanlığı da yapan İsmail Ünal ise adaylığını koymasına rağmen daha sonra yarıştan çekildi. Kongrede, aidatlarını yatıran 14 bin 950 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Seçimde adaylardan Serdal Adalı kırmızı, Ahmet Nur Çebi krem, Hürser Tekinoktay ise mavi renkli pusulayı tercih etti.

İKİ ADAY KONUŞMAYACAK
Beşiktaş başkan adaylarından Serdar Adalı ile Ahmet Nur Çebi yönetim kurullarını tanıttı. İki aday da kongre üyelerine konuşma yaptı. Bugün yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda başkan adaylarından Ahmet Nur Çebi ile Serdal Adalı aldıkları ortak karar sonrası, oy verme işlemi öncesinde konuşma yapmayacaklarını bildirdi. Diğer başkan adayı Hürser Tekinoktay ise genel kurula seslenecek. Tekinoktay'ın, oy verme işlemi öncesinde 20 dakikalık konuşma hakkını kullanacağı belirtildi. Çebi, yönetim kurulunu tanıtırken, "Yalan söylemeyeceğim. Her şeyi anlatacağım. İftiralar atıldı, basında hakkımızda yalan şeyler söylendi. Zorunda kaldığım için cevap verdim. Cevap verdiğim için de sizlerden özür diliyorum" dedi. Adalı ise, "Her birinin Beşiktaş'ımız için çok önemli işler yapacaklarına inanıyorum" diye konuştu.

SERDAL ADALI'NIN LİSTESİ

Hüseyin Yücel
Emin Önal
Doğan Küçükemre
Ahmet Selçuk Sert
Ahmet Akçelik
Hicabi Gökdereli
Melih Aydoğdu
Yücel Biçer

YEDEKLER
Süha Taşpolatoğlu
Erdal Karacan
Kemal Çiloğlu
Uğur Fora
Ahmet Oğuz Uçanlar

AHMET NUR ÇEBİ'NİN LİSTESİ
Adnan Dalgakıran
Emre Kocadağ
Fatih Hakan Avşar
Mesut Urgancılar
Kemal Erdoğan
Enis Ulusoy
Erdal Torunoğulları
Berkan Gocay

YEDEKLER
Umut Şenol
Bilgehan Sürmen
Hakan Daltaban
Fırat Fidan
Ali Efe Bezci

HÜRSER TEKİNOKTAY'IN LİSTESİ

Tamer Mert
Emre Esen
Temuçin Tüzecan
Emir Tamer
Mehmet Bilal Özokur
Ercan Ozan
Kamer Dökmeciyan
Ersan Aksoylu

YEDEKLER
Aker Çıtak
Murat Geçgil
Mehmet Terzi
Çağrı Göksel
Tunga Fişekçioğlu

  1. 20.10.2019
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