Beşiktaş'ta büyük yarış

Beşiktaş'ta büyük gün geldi çattı... Kulübün olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı bugün yapılacak. Yeni başkan ve yönetim kurulunun belirleneceği kongrede eski yöneticilerden Ahmet Nur Çebi ve Serdal Adalı ile son seçimde Fikret Orman'ın rakibi olan Hürser Tekinoktay, 7,5 yıllık Orman döneminin ardından siyah-beyazlı kulübün 34. başkanı olabilmek için yarışacak. Akatlar'da gerçekleştirilecek kongre saat 10.30'da başlayacak. Genel kurulda, toplantı başkanlık divanı seçiminin ardından, başkan adaylarının programlarını takdimleri sonrası seçime geçilecek.

14 BIN 950 ÜYE OY ATACAK

Beşiktaş'ta başkanlığına 4 isim aday oldu. Adaylığını ilk açıklayan isim siyah-beyazlıların ikinci başkanı Serdal Adalı olurken, eski ikinci başkanlardan Ahmet Nur Çebi de seçime girme kararı aldı. Bir önceki seçimde Orman'ın rakibi olan Hürser Tekinoktay da başkanlık için yarışacak. Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden ve bir dönem Beşiktaş Belediye Başkanlığı da yapan İsmail Ünal ise adaylığını koymasına rağmen daha sonra yarıştan çekildi. Kongrede, aidatlarını yatıran 14 bin 950 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Seçimde adaylardan Serdal Adalı kırmızı, Ahmet Nur Çebi krem, Hürser Tekinoktay ise mavi renkli pusulayı tercih etti.

İKİ ADAY KONUŞMAYACAK

Beşiktaş başkan adaylarından Serdar Adalı ile Ahmet Nur Çebi yönetim kurullarını tanıttı. İki aday da kongre üyelerine konuşma yaptı. Bugün yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda başkan adaylarından Ahmet Nur Çebi ile Serdal Adalı aldıkları ortak karar sonrası, oy verme işlemi öncesinde konuşma yapmayacaklarını bildirdi. Diğer başkan adayı Hürser Tekinoktay ise genel kurula seslenecek. Tekinoktay'ın, oy verme işlemi öncesinde 20 dakikalık konuşma hakkını kullanacağı belirtildi. Çebi, yönetim kurulunu tanıtırken, "Yalan söylemeyeceğim. Her şeyi anlatacağım. İftiralar atıldı, basında hakkımızda yalan şeyler söylendi. Zorunda kaldığım için cevap verdim. Cevap verdiğim için de sizlerden özür diliyorum" dedi. Adalı ise, "Her birinin Beşiktaş'ımız için çok önemli işler yapacaklarına inanıyorum" diye konuştu.

SERDAL ADALI'NIN LİSTESİ



Hüseyin Yücel

Emin Önal

Doğan Küçükemre

Ahmet Selçuk Sert

Ahmet Akçelik

Hicabi Gökdereli

Melih Aydoğdu

Yücel Biçer



YEDEKLER

Süha Taşpolatoğlu

Erdal Karacan

Kemal Çiloğlu

Uğur Fora

Ahmet Oğuz Uçanlar



AHMET NUR ÇEBİ'NİN LİSTESİ

Adnan Dalgakıran

Emre Kocadağ

Fatih Hakan Avşar

Mesut Urgancılar

Kemal Erdoğan

Enis Ulusoy

Erdal Torunoğulları

Berkan Gocay



YEDEKLER

Umut Şenol

Bilgehan Sürmen

Hakan Daltaban

Fırat Fidan

Ali Efe Bezci



HÜRSER TEKİNOKTAY'IN LİSTESİ



Tamer Mert

Emre Esen

Temuçin Tüzecan

Emir Tamer

Mehmet Bilal Özokur

Ercan Ozan

Kamer Dökmeciyan

Ersan Aksoylu



YEDEKLER

Aker Çıtak

Murat Geçgil

Mehmet Terzi

Çağrı Göksel

Tunga Fişekçioğlu