Adalı'dan yeşil ışık

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlı kulübe faydalı olacağına inanması durumunda başkan adaylığını duyuracağını söyledi. "Benim adaylığımın, sayın başkanın (Fikret Orman) kararıyla bir alakası yok" diyen Adalı, "Her iki kararına da saygı duyarım. Burada önemli olan Beşiktaş'a faydalı olup olmayacağımdır. Faydalı olacağıma inandığım anda adaylığımı açıklayacağım" dedi. Başkanlığın önemli bir makam olduğunu kaydeden Serdal Adalı, "Biz daha önceki dönemlerde rakip olarak seçime girdik. Geçen sene eylül ayında sayın başkanla bir araya geldik. 'Mevzu bahis Beşiktaş ise gerisi benim için ayrıntıdır.' dedim. Bugünlere geldik. Beşiktaş başkanlığı herkes için olduğu gibi benim için de büyük bir onur ve gururdur" diye konuştu.

ZAMANSIZ BULDUM

Adalı, Orman'ın kararını şöyle değerlendirdi: "Açıkçası bu kararı zamansız buldum. Kendisi 7 sene boyunca zorlu koşullarda başkanlık yaptı. Bu sürede de çok önemli, hepimizin gurur duyduğu işlere imza attı. Üzüntüsünü ve tepkisini anlamaya çalışıyorum. Camiamız için hayırlısı olsun."

YÖNETİMDEN FLAŞ TOPLANTI

Seçime hazırlanan Kartal'da Başkan Fikret Orman ile Serdal Adalı bir araya geldi. Dün akşam gerçekleştirilen zirvede Beşiktaş'ın geleceği masaya yatırıldı. Toplantıda mevcut başkan Fikret Orman'ın tekrar aday olup olmayacağı tartışılan konular arasında yer alırken, Serdal Adalı'nın adaylığı da değerlendirildi. Adalı'nın adaylığı gündemde daha ağır bastı. Yönetimden Ahmet Ürkmezgil ve Doğan Küçükemre de toplantıda yer aldı.