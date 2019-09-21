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21 Eylül 2019, Cumartesi
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Elneny’de zor

Elneny’de indirim zor

'ta geçtiğimiz hafta Gazişehir Gaziantep maçında kırmızı gören 3 maç oynamama cezası almıştı. Mısırlı futbolcunun cezasına itiraz edilse bile zor gözüküyor.

'ın Gazişehir maçında kırmızı gören yeni transfer Elneny, hakem Halil Umut Meler'in raporunda 'ciddi faul' değil, 'şiddetli hareketten' faul yaptı şeklindeki raporla 'na sevk edilmişti. PFDK, Elneny'e en alt sınır olan 3 maç oynamama cezası verdi. Elneny'nin cezasına itiraz edilse bile 'nun bu rapordan dolayı cezayı onaylayacağı iddia edildi.
  1. 21.9.2019
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