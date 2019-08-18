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18 Ağustos 2019, Pazar
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Aboubakar yarışı

Aboubakar yarışı

Porto'da forma giyen golcü futbolcu hakkında yeni bir iddiası ortaya atıldı. Portekiz ekibinden ayrılması gündemde olan futbolcu için dışında 'nin de devrede olduğu öne sürüldü.

Porto'da forma giyen golcü futbolcu hakkında yeni bir iddiası ortaya atıldı. Portekiz ekibinden ayrılması gündemde olan futbolcu için dışında 'nin de devrede olduğu öne sürüldü. Fransız kulübünün, Porto'nun ile oynadığı maça temsilci göndererek Kamerunlu golcüyü yakından takip ettirdiği belirtildi. A Bola'da yer alan haberde, Beşiktaş ve St. Etienne'in ciddi bir rekabete girmesinin beklendiği ifade edildi.

GERİ DÖNDÜ
Aboubakar bu sezon Porto formasıyla ligde 8 maçta 4 gol atarken, 1 asist yaptı. Kamerunlu golcü tüm kulvarlarda ise 11 maçta 4 gol attı, 2 asist yaptı. Geçen sezon uzun bir sakatlık dönemi yaşayan başarılı futbolcu, Krasnodar ile oynanan Şampiyonlar Ligi eleme maçında son dakikalarda forma şansı buldu.

  1. 18.8.2019
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