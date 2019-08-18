Aboubakar yarışı
Porto'da forma giyen golcü futbolcu Vincent Aboubakar hakkında yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı. Portekiz ekibinden ayrılması gündemde olan futbolcu için Beşiktaş dışında Saint Etienne'nin de devrede olduğu öne sürüldü.
Porto'da forma giyen golcü futbolcu Vincent Aboubakar hakkında yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı. Portekiz ekibinden ayrılması gündemde olan futbolcu için Beşiktaş dışında Saint Etienne'nin de devrede olduğu öne sürüldü. Fransız kulübünün, Porto'nun Krasnodar ile oynadığı maça temsilci göndererek Kamerunlu golcüyü yakından takip ettirdiği belirtildi. A Bola'da yer alan haberde, Beşiktaş ve St. Etienne'in ciddi bir rekabete girmesinin beklendiği ifade edildi.
GERİ DÖNDÜ
Aboubakar bu sezon Porto formasıyla ligde 8 maçta 4 gol atarken, 1 asist yaptı. Kamerunlu golcü tüm kulvarlarda ise 11 maçta 4 gol attı, 2 asist yaptı. Geçen sezon uzun bir sakatlık dönemi yaşayan başarılı futbolcu, Krasnodar ile oynanan Şampiyonlar Ligi eleme maçında son dakikalarda forma şansı buldu.
- 18.8.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
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