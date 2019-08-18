Aboubakar yarışı

Porto'da forma giyen golcü futbolcu Vincent Aboubakar hakkında yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı. Portekiz ekibinden ayrılması gündemde olan futbolcu için Beşiktaş dışında Saint Etienne'nin de devrede olduğu öne sürüldü. Fransız kulübünün, Porto'nun Krasnodar ile oynadığı maça temsilci göndererek Kamerunlu golcüyü yakından takip ettirdiği belirtildi. A Bola'da yer alan haberde, Beşiktaş ve St. Etienne'in ciddi bir rekabete girmesinin beklendiği ifade edildi.

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Aboubakar bu sezon Porto formasıyla ligde 8 maçta 4 gol atarken, 1 asist yaptı. Kamerunlu golcü tüm kulvarlarda ise 11 maçta 4 gol attı, 2 asist yaptı. Geçen sezon uzun bir sakatlık dönemi yaşayan başarılı futbolcu, Krasnodar ile oynanan Şampiyonlar Ligi eleme maçında son dakikalarda forma şansı buldu.