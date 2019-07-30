Beşiktaş'tan Kayserispor'a! Kiralık olarak... Son dakika transfer haberleri - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
30 Temmuz 2019, Salı
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Beşiktaş'tan Kayserispor'a! Kiralık olarak... Son dakika haberleri

Beşiktaş'tan Kayserispor'a! Kiralık olarak... Son dakika transfer haberleri

ekiplerinden , Beşiktaş’tan ’yi kiralık olarak aldı. Transfere onayı siyah beyazlıların teknik direktörü Abdullah Avcı verdi.

takımlarından , için hem Beşiktaş hem de oyuncu ile her konuda anlaşmaya vardı.

Geçen sezon Beşiktaş U21 takımında stoper olarak forma giyen genç oyuncu Alpay Çelebi yeni sezon öncesi Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda İstikbal Mobilya Kayserispor'a kiralık olarak gitmesine onay çıktı.

ALPAY ÇELEBİ KİMDİR?

20 yaşındaki Alpay Çelebi, 2015 yılında Körfez SK'dan Beşiktaş'a olmuştu. Alpay 2015 yılından itibaren Beşiktaş'ın genç takımlarında forma giydi. Alpay Çelebi'nin Beşiktaş ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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