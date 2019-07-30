Beşiktaş'tan Kayserispor'a! Kiralık olarak... Son dakika transfer haberleri
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, Beşiktaş’tan Alpay Çelebi’yi kiralık olarak aldı. Transfere onayı siyah beyazlıların teknik direktörü Abdullah Avcı verdi.
Spor Toto Süper Lig takımlarından İstikbal Mobilya Kayserispor, Alpay Çelebi için hem Beşiktaş hem de oyuncu ile her konuda anlaşmaya vardı.
Geçen sezon Beşiktaş U21 takımında stoper olarak forma giyen genç oyuncu Alpay Çelebi yeni sezon öncesi Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda İstikbal Mobilya Kayserispor'a kiralık olarak gitmesine onay çıktı.
ALPAY ÇELEBİ KİMDİR?
20 yaşındaki Alpay Çelebi, 2015 yılında Körfez SK'dan Beşiktaş'a transfer olmuştu. Alpay 2015 yılından itibaren Beşiktaş'ın genç takımlarında forma giydi. Alpay Çelebi'nin Beşiktaş ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
- 30.07.2019
- Galatasaray'a bir golcü daha! Falcao'dan sonra...
- Fenerbahçe'ye Roma'dan şok transfer cevabı
- Fenerbahçe'de sıcak saatler! 9, 6 derken 3 numara geliyor | Son dakika transfer haberleri
- Fenerbahçe'ye iki yıldızından 20 milyon Euro'luk dev gelir!
- Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı'ya rekor teklif! Türk futbol tarihine geçecek
-
Kagawa’nın tek taliplisi Beşiktaş
Toplam 1
Yorum
sek almayın beşiktaşı yedek lastik yaptı yazık 100 yıllık çınara
-
Sturridge heyecanı
Toplam 2
Yorum
XXX ALINDA GÖRELİM
-
Belhanda için Arabistan iddiası
Toplam 1
Yorum
hagi10 10 bu 10 da diagne 20 milyon 4 tane sağlam adam. samatya ,falcao,banega,cuellar
Beşiktaş'tan Kayserispor'a! Kiralık olarak... Son dakika transfer haberleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.