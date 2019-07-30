HaberlerGaleriSon dakika... Resmi açıklama geldi! Deniz Türüç takasla... Galatasaray Fenerbahçe son dakika transfer haberleri
Son dakika... Resmi açıklama geldi! Deniz Türüç takasla... Galatasaray Fenerbahçe son dakika transfer haberleri
Yaz transfer döneminin en çok konuşulan transfer haberlerinin başlarında yer alan Deniz Türüç'te son dakika açıklaması... Kayserispor Başkanı Erol Bedir, anlaşma şartlarını duyururken Galatasaray'dan takasla alacağı ismi de resmen açıklandı. Ancak transfere dair başka çok önemli gelişmeler de var. İşte ayrıntılar...
30 Temmuz 2019 Salı 11:48
Güncelleme: 30.07.2019 11:51
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Galatasaray'da geçtiğimiz sezonun sonlamasıyla Deniz Türüç ismi gündeme gelmiş ve bir daha da düşmemişti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Cimbom, Emre Akbaba'nın uzun süreli sakatlığı sonrası Deniz Türüç'ü takıma kazandırma kararı almıştı.
Teknik direktör Fatih Terim'in de çok istediği oyuncu için imkanlar seferber edilmişti.
Transfer sürecinde ayrıca beklenmedik bir durum da yaşanmış, Fenerbahçe devreye girmişti.
Bu durum ise Kayserispor'a yaramıştı. İki ezeli rakibin jkarşı kariıya gelmesini fırsat bilen Kayserispor kurmaylarının eli bu transferde güçlenmişti.