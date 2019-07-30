Son dakika... Resmi açıklama geldi! Deniz Türüç takasla... Galatasaray Fenerbahçe son dakika transfer haberleri - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
30 Temmuz 2019, Salı
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Haberler Galeri Son dakika... Resmi açıklama geldi! Deniz Türüç takasla... Galatasaray Fenerbahçe son dakika transfer haberleri

Son dakika... Resmi açıklama geldi! Deniz Türüç takasla... Galatasaray Fenerbahçe son dakika transfer haberleri

Yaz transfer döneminin en çok konuşulan transfer haberlerinin başlarında yer alan Deniz Türüç'te son dakika açıklaması... Kayserispor Başkanı Erol Bedir, anlaşma şartlarını duyururken Galatasaray'dan takasla alacağı ismi de resmen açıklandı. Ancak transfere dair başka çok önemli gelişmeler de var. İşte ayrıntılar...

30 Temmuz 2019 Salı 11:48 Güncelleme: 30.07.2019 11:51
Son dakika... Resmi açıklama geldi! Deniz Türüç takasla... Galatasaray Fenerbahçe son dakika transfer haberleri

Galatasaray'da geçtiğimiz sezonun sonlamasıyla Deniz Türüç ismi gündeme gelmiş ve bir daha da düşmemişti.

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Son dakika... Resmi açıklama geldi! Deniz Türüç takasla... Galatasaray Fenerbahçe son dakika transfer haberleri

Cimbom, Emre Akbaba'nın uzun süreli sakatlığı sonrası Deniz Türüç'ü takıma kazandırma kararı almıştı.

Son dakika... Resmi açıklama geldi! Deniz Türüç takasla... Galatasaray Fenerbahçe son dakika transfer haberleri

Teknik direktör Fatih Terim'in de çok istediği oyuncu için imkanlar seferber edilmişti.

Son dakika... Resmi açıklama geldi! Deniz Türüç takasla... Galatasaray Fenerbahçe son dakika transfer haberleri

Transfer sürecinde ayrıca beklenmedik bir durum da yaşanmış, Fenerbahçe devreye girmişti.

Son dakika... Resmi açıklama geldi! Deniz Türüç takasla... Galatasaray Fenerbahçe son dakika transfer haberleri

Bu durum ise Kayserispor'a yaramıştı. İki ezeli rakibin jkarşı kariıya gelmesini fırsat bilen Kayserispor kurmaylarının eli bu transferde güçlenmişti.

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