Yaz transfer döneminin en çok konuşulan transfer haberlerinin başlarında yer alan Deniz Türüç'te son dakika açıklaması... Kayserispor Başkanı Erol Bedir, anlaşma şartlarını duyururken Galatasaray'dan takasla alacağı ismi de resmen açıklandı. Ancak transfere dair başka çok önemli gelişmeler de var. İşte ayrıntılar...