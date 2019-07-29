Beşiktaş'a Nijeryalı sol bek
Beşiktaş, Bundesliga ekibi Paderborn'un 23 yaşındaki futbolcusu Jamilu Collins'e kiralama teklifinde bulunduğu öğrenildi. Beşiktaş bu teklifin reddedilmesi halinde transferi bonservis bedeliyle bitirmeye çalışacak.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Beşiktaş aradığı golcüyü buldu
- 2019/2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu derbi tarihleri belli oldu!
- Beşiktaş'tan sürpriz transfer kararı! Caner Erkin...
- Beşiktaşlıları çıldırtan görüntü!
- Beşiktaş'a 3 transfer birden! İtalyan Boğası geliyor
- Beşiktaş'ta şov başlıyor! Anlaşmalar tamam
- Beşiktaş'ın yeni hedefi Juan Jesus
- Lecce'den Burak Yılmaz açıklaması!
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.