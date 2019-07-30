Beşiktaş'ın gözdesi sakata b'indi'!

Siyah-beyazlıların ilgilendiği 27 yaşındaki Hollandalı stoper Martins İndi'nin transferi sakata geldi! Beşiktaş yönetiminin, kulübü Stoke City ile pazarlıklarda son aşamaya geldiği İndi'nin transferi, yaşanan bir sakatlık nedeniyle zora girdi. Beşiktaş'ın stoper transferi için düşündüğü ilk isim olan Indi'nin takımı Stoke City'de diğer bir stoper Ryan Shawcross'un ayağının kırılması siyah beyazlı ekibin planlarını da etkiledi. Ryan Shawcross'un sakatlığının ardından Stoke'un Indi'yi satmaktan vazgeçtiği haberleri çıkarken konu hakkında Stoke City Teknik Direktörü Nathan Jones'tan açıklama geldi.

İSTEMEZSEK SATMAYIZ

Takımdan ayrılacak oyunculara değinen Nathan Jones, "'Ayrılmasını istemediğimiz kimse takımdan ayrılmayacak. İyi bir kadromuz var. 1-2 ekleme yapıp takımı çok fazla bozmak istemiyoruz" sözlerini kullandı. Ryan Shawcross'un sakatlığı hakkında konuşan teknik adam, "Ryan'ın sakatlığı bizi çok üzdü ancak o tam bir savaşçı. Burada harika işler başarmış bir futbolcu. Hem kulüp hem de Ryan için sakatlanması hayal kırıklığı oldu. Çok üzücü bir durum. Bu tür sakatlıkları atlatmak hiç kolay değildir. Bu kadar çalıştıktan sonra böyle bir şekilde sakatlanması çok üzücü. Yine de onu silip atmıyorum. Beklenenden daha çabuk döneceğini biliyorum" ifadelerini kullandı.

GİDİŞİNE İZİN VERİLMEYEBİLİNİR

Stoke ?Sentinel gazetesi kulübün yeni bir takviye yapılmadan Indi'nin gidişine izin vermeyeceğini; eğer bir başka transfer gerçekleşmezse Hollandalı yıldızın takımda kalabileceğini yazdı.