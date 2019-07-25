Resmi açıklamalar peş peşe geldi! Burak Yılmaz ve Dorukhan... Beşiktaş son dakika transfer haberleri  - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
25 Temmuz 2019, Perşembe
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Resmi açıklamalar peş peşe geldi! ve Dorukhan... son dakika haberleri

Resmi açıklamalar peş peşe geldi! Burak Yılmaz ve Dorukhan... Beşiktaş son dakika transfer haberleri

Futbol A Takımı Sorumlu Yöneticisi Ahmet Kavalcı siyah beyazlıların gündemine dair açıklamalarda bulundu. Kavalcı, "Uçuk bir teklif gelirse Dorukhan Toköz'ü satarız" derken 'ın da bu sene rakımdan ayrılmayacağını kaydetti. Öte yandan stoper ve Sol bek transferlerinin de sırada olduğu ifade edildi.

Basın mensupları ile sohbet eden Kavalcı, haberlerinin manşetinden yer alan Dorukan ve Burak için "Hocamız her iki oyuncunun da gitmesini kesinlikle istemiyor. Dorukhan için de şu ana kadar gelen teklifler istediğimiz seviyede değil, çok uçuk bir teklif gelirse belki'' diye konuştu.

Kavalcı Burak ve Dorukhan için "Burak ve Dorukhan bizim için en önemli oyunculardan ikisi. Hocamızla daha önce yaptığımız toplantıda ikisinin de kesinlikle bırakılmasını istemediğini bize bildirdi. Zaten biz de konuşulan rakamlara bırakmayız. Burak konusunda çok netiz, bizimle kalacak. Dorukhan için de teklifler vardı ancak doğrudan reddettik. Ancak çok uçuk, hayır diyemeyeceğimiz bir teklif gelirse değerlendiririz. Onu da bir şartla; yine hocamıza sorarak değerlendiririz. Tamam derse satarız, hayır derse yine satmayız" ifadelerini kullandı.

"3 TRANSFERDEN 1'İ TAMAM"

Diğer transfer çalışmaları ile ilgili de bilgi veren Kavalcı, 'nın istediği üç mevki olan sağ bek, sol bek ve stoper bölgesine takviye yapacaklarını söylerken sohbetin bir saat sonrasında sağ bek transferi neticelendi. Siyah beyazlılar ile sözleşmesi sona eren ve geçen sezonu 'da kiralık geçiren Douglas'ı 3 yıllığına kadrosuna kattı.

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  1. 25.07.2019
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