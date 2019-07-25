Beşiktaş'ta Avusturya kampı devam ediyor
Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına Avusturya kampında devam ediyor. Siyah beyazlı ekipteki son gelişmeleri A Spor muhabiri Hakan Gündoğar aktardı...
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