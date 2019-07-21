Beşiktaş'ın bugünkü rakibi Kocaelispor
Siyah-beyazlı takım İstanbul kampının 2. hazırlık maçını bugün oynayacak. Riva'da 18.30'da başlayacak maçta rakip Kocaelispor olacak. Beşiktaş yurt dışı kampında isa 27 Temmuz'da Eibar, 2 Ağustos'ta Udinese, 4 Ağustos'ta Brescia ile karşılaşacak.
Siyah-beyazlı takım İstanbul kampının 2. hazırlık maçını bugün oynayacak. Riva'da 18.30'da başlayacak maçta rakip Kocaelispor olacak. Beşiktaş yurt dışı kampında isa 27 Temmuz'da Eibar, 2 Ağustos'ta Udinese, 4 Ağustos'ta Brescia ile karşılaşacak. İstanbul'a dönüşte 10 Ağustos'ta Panathinaikos olacak.
- 21.7.2019
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Jean Michael Seri "Galatasaray çok büyük"
Toplam 1
Yorum
10ur Ufak bir takımmış gibi alt tarafı 1 sezon kiraladığı bir futbolcuya başkan nezdinde imza töreni düzenliyor. Resmen taraftar kazıklamaktır bu
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Konoplyanka'da sona doğru
Toplam 1
Yorum
murat1903 almadan önce düşünecektiniz Mr.Orman
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Beşiktaş Vitor Hugo'dan vazgeçti
Toplam 1
Yorum
murat1903 iyi oldu hiç ısınamamıştım
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