Beşiktaş'ın bugünkü rakibi Kocaelispor - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
21 Temmuz 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Beşiktaş'ın bugünkü rakibi Kocaelispor

'ın bugünkü rakibi Kocaelispor

Beşiktaş'ın bugünkü rakibi Kocaelispor

Siyah-beyazlı takım kampının 2. hazırlık maçını bugün oynayacak. Riva'da 18.30'da başlayacak maçta rakip Kocaelispor olacak. kampında isa 'da Eibar, 2 'ta Udinese, 4 Ağustos'ta Brescia ile karşılaşacak.

Siyah-beyazlı takım kampının 2. hazırlık maçını bugün oynayacak. Riva'da 18.30'da başlayacak maçta rakip Kocaelispor olacak. kampında isa 'da Eibar, 2 'ta Udinese, 4 Ağustos'ta Brescia ile karşılaşacak. İstanbul'a dönüşte 10 Ağustos'ta Panathinaikos olacak.

  1. 21.7.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş'ın bugünkü rakibi Kocaelispor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN