Beşiktaş Obi Mikel’den indirim istedi

İngiliz basını Beşiktaş'ın, geçen sezonu Middlesbrough'da geçiren bonservisi elinde olan ön libero Obi Mikel ile pazarlık halinde olduğunu yazdı. Bonservisi elinde olan 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Obi Mikel'in, siyahbeyazlı yöneticilerle yapılan görüşmede yıllık 2.5 milyon euro'nun yanında imza parası olarak 2 milyon euro talep ettiği ileri sürüldü. Beşiktaş, Obi Mikel ile 1+1 yıllık sözleşme yapmayı yıllık da 2 milyon euro ödemeyi, imza parası olarak da en fazla 1 milyon euro vermeyi planlıyor.