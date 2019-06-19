İngiliz basını Beşiktaş'ın, geçen sezonu Middlesbrough'da geçiren bonservisi elinde olan ön libero Obi Mikel ile pazarlık halinde olduğunu yazdı.
İngiliz basını Beşiktaş'ın, geçen sezonu Middlesbrough'da geçiren bonservisi elinde olan ön libero Obi Mikel ile pazarlık halinde olduğunu yazdı. Bonservisi elinde olan 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Obi Mikel'in, siyahbeyazlı yöneticilerle yapılan görüşmede yıllık 2.5 milyon euro'nun yanında imza parası olarak 2 milyon euro talep ettiği ileri sürüldü. Beşiktaş, Obi Mikel ile 1+1 yıllık sözleşme yapmayı yıllık da 2 milyon euro ödemeyi, imza parası olarak da en fazla 1 milyon euro vermeyi planlıyor.
- 19.6.2019
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Toplam 2
Yorum
22.yy Abilik sacmaligi sadece fenere mahsus .kulübede Darülaceze oldu.
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Toplam 1
Yorum
halo bu kulüpte imzalar kalplere atılır..pooaaahhhh..
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Ahmet Ağaoğlu: Artık deniz bitti
Toplam 1
Yorum
arif mevcut kadroyu tutarsan transfer yapmana gerek yok, onazi de iyileşince tamamdır Trabzon şampiyonluğun en büyük adayı olur
Beşiktaş Obi Mikel’den indirim istedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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