Beşiktaş'ta Kana Bıyık imzaya kaldı

Beşiktaş'ta transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor. Pepe'nin ayrılmasının ardından İsimat mirin ve Enzo Roco'dan beklediği verimi alamayan siyah-beyazlılar, stoperin arayışlarını hızlandırdı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda hareket eden Beşiktaş yönetimi, özellikle bonservis bedeli olmayan oyuncular üzerine yoğunlaşmış durumda. Bir çok yıldız isimle temasa geçen yönetimin, son olarak Kayserispor ile sözleşmesi sona eren Kana Bıyık ile temasa geçtiği ortaya çıktı.



AY SONUNDA SERBEST

Teknik direktör Avcı, stoper bölgesine iki takviye talep ederken; bunlardan birinin Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da forma giyen Kana Bıyık olduğu belirtildi. Sezon bitiminde Trabzonspor da dahil birçok kulübün listesine giren 29 yaşındaki Kamerunlu stoper için en iyi teklifi Beşiktaş'ın yaptığı öğrenildi. Beşiktaş, Kana Bıyk ile her konuda anlaşma sağladı. 30 Haziran 2019 tarihinde Kayserispor'dan resmen ayrılacak olan Kamerunlu stoper, Kayserispor formasıyla geçen sezon 30 resmi maçta forma giydi.

TOULOUSE'TAN GELDİ

Kamerunlu yıldızı Kana Bıyık, bugüne kadar toplam 305 resmi maçta forma giydi. Bu periyotta 7 gol atan, 3 de asist yapan tecrübeli oyuncu; en çok 138 kez Rennes formasını terletti. Kayserispor'da 92, Le Havre'de 43 kez şans bulan Kana Bıyık, Toulouse'da da 32 maçta grev yaptı.



MARGREİTTER LİSTEYE GİRDİ

Transfer harekatını dört koldan sürdüren siyah-beyazlılar, yeni bir stoper adayını daha listesine ekledi. Kana Bıyık ile her konuda anlaşmaya varan yönetim, alternatif isimlerle de temasa geçmeyi ihmal etmiyor. Siyah-beyazlıların son olarak Avusturyalı stoper Georg Margreitter'i radarına aldığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz sezonu Nurnberg'de tamamlayan 30 yaşındaki ve 1.86 boyundaki savunmacı, Bundesliga'da 29 maçta görev alırken 2 kez ağları havalandırdı.