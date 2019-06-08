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Beşiktaş'ta transfer harekatı! Abdullah Avcı'nın istediği isim imzaya yakın
Abdullah Avcı ile şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş'ta transfer çalışmalarında gaza bastı. Transfer listesini yönetime ileten tecrübeli teknik direktörün istediği isim belli oldu. Stoper konusunda takviye isteyen Avcı, Bundesliga'da top koşturan ismi istiyor.
8 Haziran 2019 Cumartesi 17:00
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Avcı'nın isteği doğrultusunda harekete geçen Beşiktaş yönetimi aradığı stoperi Almanya'da buldu.
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