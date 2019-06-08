Beşiktaş'ta transfer harekatı! Abdullah Avcı'nın istediği isim imzaya yakın - Fotomaç
08 Haziran 2019, Cumartesi
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Beşiktaş'ta transfer harekatı! Abdullah Avcı'nın istediği isim imzaya yakın

Abdullah Avcı ile şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş'ta transfer çalışmalarında gaza bastı. Transfer listesini yönetime ileten tecrübeli teknik direktörün istediği isim belli oldu. Stoper konusunda takviye isteyen Avcı, Bundesliga'da top koşturan ismi istiyor.
8 Haziran 2019 Cumartesi 17:00
Beşiktaş'ta transfer harekatı! Abdullah Avcı'nın istediği isim imzaya yakın

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon Abdullah Avcı'ya şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı.

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Beşiktaş'ta transfer harekatı! Abdullah Avcı'nın istediği isim imzaya yakın

Transfer sezonunun açılmasıyla transferde gaza basan siyah beyazlılar sürpriz bir ismi gündemine aldı.

Beşiktaş'ta transfer harekatı! Abdullah Avcı'nın istediği isim imzaya yakın

Abdullah Avcı ısrarla stopere bir isim istediğini yönetime iletti.

Beşiktaş'ta transfer harekatı! Abdullah Avcı'nın istediği isim imzaya yakın

Avcı'nın isteği doğrultusunda harekete geçen Beşiktaş yönetimi aradığı stoperi Almanya'da buldu.

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Beşiktaş'ta transfer harekatı! Abdullah Avcı'nın istediği isim imzaya yakın

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