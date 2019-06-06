Beşiktaş'ta indirim ya da ayrılık
Yeni sezonda maddi konularda sorun yaşamak istemeyen Beşiktaş, yıldız oyuncularından aldıkları ücretlerde indirim talep edecek... Olumsuz yanıt verenlerle ise yollar ayrılacak...
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