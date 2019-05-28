Hücum hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ın, Paris Saint-Germain'de forma giyen 30 yaşındaki golcü oyuncu Eric Choupo-Moting için nabız yokladığı ortaya çıktı. Siyah-beyazlı yöneticilerin yıldız futbolcunun durumunu araştırdığı ve teklif için fiyat aralığı belirlemeye çalıştığı bildirildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Fransız basınından RMC Sport, Beşiktaş'la ilgili dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya attı. Habere göre siyah-beyazlılar, Paris Saint-Germain'in forveti Eric Choupo-Moting'in durumunu yakından takip ediyor.
30 yaşındaki futbolcuyla geçtiğimiz ocak ayından beri ilgilenen Beşiktaş, hücum hattını güçlendirmek için PSG ile temasa geçmeye hazırlanıyor. Siyah-beyazlı yöneticilerden henüz resmi ve somut bir teklifin gelmediği belirtilirken, oyuncuyla ilgili fiyat konusunda aralık beliremek için nabız yoklandığı ifade edildi.
AİLEVİ SORUNLAR YAŞIYOR
Ailevi sorunlar yaşayan ve otelde kalmaya başlayan Moting'in yöneticileriyle görüştükten sonra nihai kararını vereceği bildirildi. Kamerunlu milli futbolcu, Stoke City'nin küme düşmesinin ardından geçtiğimiz yaz transfer döneminde PSG'ye transfer olmuştu.
Bu sezon tüm kulvarlarda 31 müsabakaya çıkan yıldız isim, ligde 3 gole imzasını attı.
- 28.05.2019
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Beşiktaş'ta forvete yeni aday! Nottingham Forest’tan Ansarifard
Toplam 4
Yorum
eray abdullah avcı yanında arda turan visca irfan can mahmut tekdemir alınsın
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Beşiktaş'ta forvete yeni aday! Nottingham Forest’tan Ansarifard
Toplam 4
Yorum
karakartal Kagawanın yanında ljajic in lafı bile olmaz
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Beşiktaş'ta forvete yeni aday! Nottingham Forest’tan Ansarifard
Toplam 4
Yorum
karakartal kagawayı almayan yönetim sonradan çok pişman olacak.ibretlik hata yaptı yönetim
Beşiktaş PSG'nin golcüsü için nabız yokluyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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