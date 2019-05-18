Şenol Güneş Dorukhan Toköz'ün sahalara ne zaman döneceğini açıkladı
Spor Toto Süper Lig'in 33.haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş Akyazı Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Maçtan önce her iki takımın hocası Ünal Karaman ve Şenol Güneş açıklamalarda bulundu. Güneş, Dorukhan Toköz'ün sakatlığıyla ilgili değerlendirmede bulundu. İşte o konuşmalardan satırbaşları...
Trabzonspor ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geldiği maçtan önce Ünal Karaman ve Şenol Güneş karşılaşmayı değerlendirdi. Siyah-beyazlıların hocası Güneş, oyuncusu Dorukhan Toköz'ün sakalığı ile ilgili açıklama yaptı.
İşte o konuşmalar...
Şenol Güneş: Ünal Hoca'nın Trabzonspor'a, Trabzonspor'un ona ihtiyacı vardı. Ünal Hoca, jübilesini yapmadan ben onu antrenör olarak yanıma almıştım.
Trabzonspor pozitif futbol oynuyor, izleyenlere keyif veriyor. Ekonomik olarak küçülürken, daha yetenekli, daha iştahlı oyuncularla devam etti. Hem de beklentiler küçüldü. Biz geçmişte ikinci olunca beğenilmiyordu.
Burada futbol sorunu yok. Sosyo ekonomik sorunlar var. Taraftarı, sahası, yönetimi ve oyuncusuyla futbol kenti olan, başarı bekleyen bir kente karşı kazanmak istiyoruz. Biz de bulunduğumuz noktadan memnun değiliz.
Dorukhan'da bir yırtık var. Ne kadar devam eder bilmiyorum, 1 hafta mı olur, 2 hafta mı olur bunu zaman gösterir.
Ünal Karaman: "Şenol Hocam ile hiçbir zaman karşı karşıya gelmeyiz. Ona her zaman saygı duymaya devam edeceğiz.
Taraftarımıza iç sahada iyi bir sonuçla veda etmek istiyoruz. İyi bir oyunla, iyi bir sonuç alacağımızı düşünüyorum."
- 18.05.2019
- Güncelleme: 18.05.2019 19:09
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Ergin Ataman'dan Fenerbahçeli taraflarlara mesaj!
Toplam 1
Yorum
OBJEKTIF fENERDE SAKATLAR OLMASAYDI,MAÇIN SONUCU FARKLI OLURDU EFESI KUTLUYORUM.İNŞALLAH FİNALI ALIR.
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Beşiktaş kararını verdi! Sergen Yalçın...
Toplam 3
Yorum
eray avrupa için deneyimli olabilir mi bence abdullah avcı olmalı kesinlikle
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Beşiktaş kararını verdi! Sergen Yalçın...
Toplam 3
Yorum
Aytur İnşallah hocamız olursun, seninle her maç bir başka olur sen ve bjk siyah ve beyaz gibisiniz Fikret bey bizleri kırmaz
Şenol Güneş Dorukhan Toköz'ün sahalara ne zaman döneceğini açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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