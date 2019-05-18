Şenol Güneş Dorukhan Toköz'ün sahalara ne zaman döneceğini açıkladı
18 Mayıs 2019, Cumartesi
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'ün sahalara ne zaman döneceğini açıkladı

Şenol Güneş Dorukhan Toköz'ün sahalara ne zaman döneceğini açıkladı

'in 33.haftasında ile Beşiktaş Akyazı Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Maçtan önce her iki takımın hocası ve açıklamalarda bulundu. Güneş, 'ün sakatlığıyla ilgili değerlendirmede bulundu. İşte o konuşmalardan satırbaşları...

ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geldiği maçtan önce ve karşılaşmayı değerlendirdi. Siyah-beyazlıların hocası Güneş, oyuncusu 'ün sakalığı ile ilgili açıklama yaptı.

İşte o konuşmalar...

Şenol Güneş: Ünal Hoca'nın Trabzonspor'a, Trabzonspor'un ona ihtiyacı vardı. Ünal Hoca, jübilesini yapmadan ben onu antrenör olarak yanıma almıştım.

Trabzonspor pozitif oynuyor, izleyenlere keyif veriyor. Ekonomik olarak küçülürken, daha yetenekli, daha iştahlı oyuncularla devam etti. Hem de beklentiler küçüldü. Biz geçmişte ikinci olunca beğenilmiyordu.

Burada futbol sorunu yok. Sosyo ekonomik sorunlar var. Taraftarı, sahası, yönetimi ve oyuncusuyla futbol kenti olan, başarı bekleyen bir kente karşı kazanmak istiyoruz. Biz de bulunduğumuz noktadan memnun değiliz.

Dorukhan'da bir yırtık var. Ne kadar devam eder bilmiyorum, 1 hafta mı olur, 2 hafta mı olur bunu zaman gösterir.

Ünal Karaman: "Şenol Hocam ile hiçbir zaman karşı karşıya gelmeyiz. Ona her zaman saygı duymaya devam edeceğiz.
Taraftarımıza iç sahada iyi bir sonuçla veda etmek istiyoruz. İyi bir oyunla, iyi bir sonuç alacağımızı düşünüyorum."

  1. 18.05.2019
  2. Güncelleme: 18.05.2019 19:09
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