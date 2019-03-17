Beşiktaş'tan son dakika açıklaması! Serdar Adalı...
17 Mart 2019, Pazar
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'tan açıklaması! ...

Beşiktaş'tan son dakika açıklaması! Serdar Adalı...

resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile Serdal Adalı hakkında çıkan iddiaları yalanladı.

'tan yapılan açıklama şu şekilde:

"İkinci Başkanımız Serdal Adalı'nın özel sebepler nedeniyle Başkanımız 'a istifasını sunduğu ve Başkanımızın da kabul etmediği şeklinde basına yansıyan iddialar doğru değildir.

İkinci Başkanımız Serdal Adalı görevinin başında olup, Başkanımız Fikret Orman ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile birlikte, kulübümüzün başarısı için çalışmalarını sürdürmektedir.

Taraftarlarımızdan bu tarz haberlere itibar etmemelerini rica eder, kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."

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  1. 17.03.2019
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