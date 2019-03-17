Beşiktaş'tan son dakika açıklaması! Serdar Adalı...

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

"İkinci Başkanımız Serdal Adalı'nın özel sebepler nedeniyle Başkanımız Fikret Orman'a istifasını sunduğu ve Başkanımızın da kabul etmediği şeklinde basına yansıyan iddialar doğru değildir.

İkinci Başkanımız Serdal Adalı görevinin başında olup, Başkanımız Fikret Orman ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile birlikte, kulübümüzün başarısı için çalışmalarını sürdürmektedir.

Taraftarlarımızdan bu tarz haberlere itibar etmemelerini rica eder, kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."