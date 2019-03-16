Beşiktaş’ta 17 milli
Beşıktaş'ta 17 oyuncu Milli takımlara davet edildi.
Beşıktaş'ta 17 oyuncu Milli takımlara davet edildi. İsimler şöyle: Türkiye A Milli: Burak Yılmaz, Dorukhan Toköz, Gökhan Gönül, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup; Türkiye Ümit Milli: Muhayer Oktay; Türkiye U19: Doğukan Özkan, Erdem Seçgin, Erdoğan Kaya; Türkiye U18: Rıdvan Yılmaz, Oğuzhan Akgün; Sırbistan: Adem Ljajic; Kanada: Atiba Hutchinson, Cyle Larin; Hırvatistan: Domagoj Vida; Şili: Gary Medel; Japonya: Shinji Kagawa.
- 16.3.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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