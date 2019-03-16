Beşiktaş’ta 17 milli – Fotomaç – 16 Mart 2019
16 Mart 2019, Cumartesi
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Beşiktaş’ta 17 milli

Beşiktaş’ta 17 milli

Beşıktaş'ta 17 oyuncu davet edildi.

Beşıktaş'ta 17 oyuncu davet edildi. İsimler şöyle: A Milli: , Dorukhan Toköz, , Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup; Türkiye Ümit Milli: Muhayer Oktay; Türkiye U19: , Erdem Seçgin, Erdoğan Kaya; Türkiye U18: Rıdvan Yılmaz, Oğuzhan Akgün; Sırbistan: Adem Ljajic; Kanada: Atiba Hutchinson, Cyle Larin; Hırvatistan: Domagoj Vida; Şili: Gary Medel; Japonya: .

  1. 16.3.2019
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