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12 Haziran 2019, Çarşamba
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Alman bekçi!

Alman bekçi!

’in “Karius’un heyecanı, tutkusu donuk. Takım aidiyeti konusunda sorunları var, tutmadı” dediği Alman kaleci maçında sonunu hazırladı.

Sezon başında kadroya dahil edilen Alman file bekçisi , tartışılmaya devam ediyor. Siyah-beyazlı forma altında bu sezon 27 maça çıkan Loris Karius, kalesinde 37 gol gördü. Ligde 21 maçta sahaya çıkan 25 yaşındaki file bekçisi, sadece 5 karşılaşmada kalesini gole kapattı. Ligde 21 maçta kalesinde 27 gol gören Karius, karşısında yediği ikinci golün ardından taraftarlar tarafından ıslıklarla protesto edildi ve adeta kendi sonunu hazırladı. de, yediği hatalı gollerin yanı sıra kendisine her top geldiğinde yuhalanan Karius için maç sonunda, "Karius'un heyecanı, tutkusu donuk. Takım aidiyeti konusunda sorunları var. Kalede büyük sıkıntılar yaşıyoruz, tutmadı" dedi.

EN FAZLA GOL YEDİĞİ İKİNCİ SEZON
, ligdeki son 18 sezonda ilk 25 haftalar itibarı ile 2012- 13 (35 gol) sezonunun ardından kalesinde en fazla gol (34) gördüğü ikinci sezonunu yaşıyor.

  1. 12.3.2019
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