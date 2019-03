Beşiktaş'ın hocası Şenol Güneş: 'Namusumuz paradan önemli'

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, hakkında çıkarılan spekülasyonlara çok sert tepki gösterdi. "Az evvel arkadaşlar konuşuyor. Para yüzünden ayrılmıyor, yok tazminat var falan" diyen Güneş, "Bizim namusumuz paradan önemlidir. Burada başkan var, hoca var. Biz gideriz de kalırız da. Neyin parası var, kim kimden para almamış, anlatsınlar. Bu bir sonuçtur, sebebi başka yerde arayabiliriz, bizi eleştirebilirler. Beşiktaş üzerinden kamuoyu yapılıyorsa, bunda bir art niyet var" dedi.



FUTBOLUN DIŞINA ÇIKTI

Takımına da sahip çıkan tecrübeli hoca, "Sahadaki oynanan oyun para oyunu değildir, ayak oyunudur, ayakla oynanan oyundur. Bugünkü arkadaşlar namusuyla oynadılar, bir namussuzluk yapmadılar. Beraberlik de olabilir. Bunu parayla, tazminatla, seyirci bağırdı falan. Ne yapacağız, adam mı döveceğiz? Futbolla alakalı şeylerin, insanla ilgili şeylerin dışına çıktık. Sen beni itibarsızlaştırmaya çalışıyorsun ama geçmişi bırak, buraya bak" diye konuştu.



OLUMLU TARAFTARIN BASTIRMASI LAZIMDI

''Bugünkü maçta berabere kalsak, mucize. Fenerbahçe maçı da öyle. Biz başarılı değiliz ki zaten! Taraftar beni sevsin diye gelmedim, tribüne de onlar çağırdı diye gittim. Olumsuzluk gösteren taraftarları, olumluların bastırması lazımdı, ben buna kırıldım. Hoca olarak ben gidersem, başka hoca gelecek."



'TOLGA OLSAYDI DİREKT ONU OYNATIRDIM'?

Kaleci Karius'un performansına değinen Güneş, "Karius konusunda sıkıntımız var. Şu anda Tolga olsaydı direkt oynatırdım. Karius'un duygusal kırılma yaşadığını düşünüyorum. Çocuğun da şansızlığı var. Karius tutmuyor. Heyecanı, coşkusu donuk. Kaleci olarak da eksikleri olabilir ama alınmış, bitti. Bu sezonu Karius ve diğerleriyle kapatacağız. Yeni gelecek hoca da bunlarla devam edecek" diye konuştu.



KAVGA KULÜBE ZARAR VERİYOR?

Taraftara saygı duyduğunu belirten Güneş, "Biz acıyı da sevinci de paylaşan takım değil miydik? Süleyman Seba'dan, Hakkı'dan, Şeref'ten bahsediyoruz. Bu kavgalarla büyüklüğümüzü kaybediyoruz. Beşiktaş camiasının buna izin vermemesi lazım. Bağırdılar da ne oldu? Yarın tribünden aşağı inse ne olacak? Ben gitsem de düzelmez." ifadelerini kullandı.



ARASANA 'HOCAM TAZMİNAT VAR MI?' DİYE

"Tezgahı yapanlar sana da yem mi attılar? Başka şey için arıyorsun, arasana hocam tazminat mı var diye? Alacak konusunu, tazminat konusunu konuşursam o da sahaya çıkamaz, başkası da çıkamaz. Benim de bağlı olduğum bir kurum var, kurumun da kararları var. Biraz saygınız olsun. Seyirci kazansanız da bağırıyor, sahadaki oyuncunun sorumlusu benim."





TRİBÜNDEN GUTİ'YE DESTEK

Beşiktaş taraftarları, Şenol Güneş'in milli takıma geçmesinden sonra yardımcı antrenör Guti'yi takımın başında görmek istediği açıkça belli etti. Siyah-beyazlılar, maç öncesinde İspanyol çalıştırıcıyı tribünlere çağırarak "I love you Guti" tezahüratlarında bulundu. Guti de tribünlere giderek taraftarı selamladı.



YÖNETİM İSTİFA

Beşiktaş taraftarı, Konyaspor maçında yönetime büyük tepki gösterdi. Siyah-beyazlılar, "Yönetim istifa" diye uzun süre tezahürat yaptılar., tribüne de onlar çağırdı diye gittim. Olumsuzluk gösteren taraftarları, olumluların bastırması lazımdı, ben buna kırıldım. Hoca olarak ben gidersem, başka hoca gelecek."



ANONSLAR KADIN TARAFTARDAN

Dünya Kadınlar Günü için Twitter'dan yapılan etkinlikte gol anonsu yapmaya hak kazanan Beşiktaşlı taraftar Serap Öztürk, golcülerin ismini haykırdı. Öztürk taraftarlardan büyük alkış aldı.



MEHMET ÖZDİLEK STATTA İZLEDİ

Konya maçını Teknik Direktör Mehmet Özdilek de tribünden takip etti. Özdilek, Erzurum ile yollarını ayırmıştı. Şenol Güneş'in A Milli Takım'a gitmesinin ardından ismi eski takımıyla anılan 'Şifo Mehmet', maçı Vodafone Park'ta izledi. Bu hareket "Yönetim ile görüşüldü mü?" sorularını getirdi.



U21'DE 2-1 KAZANDI

Beşiktaş U21 Takımı, U21 Ligi'nin 25. haftasında ağırladığı Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Nevzat Demir Tesisleri'ndeki oynanan maçta Kara Kartal; Ersin, Mehmet, Tolga, Ege, Hüseyin, Erdem, Bülent, Kartal, Uygar, Oğuzhan ve Yusuf Can 11'iyle maça başladı. Genç Kartallar'a galibiyeti getiren golleri Yusuf Can ile Ege kaydetti.



OTOBÜS KAZASI

Konyaspor'u taşıyan otobüs, müsabaka öncesi kafileyi stadyuma bıraktıktan sonra kaza yaptı. Vodafone Park'ta kendisine ayrılan bölüme park etmeye çalışan otobüs şoförü, geriye geldiği sırada duvara çarptı ve otobüste arka cam tamamen düştü.