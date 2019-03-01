Beşiktaş'ın Uzakdoğu projesine Fenerbahçe darbesi!

Uzakdoğu pazarına açılmayı hedefleyen Beşiktaş'a Fenerbahçe beraberliği pahalı patladı. Sezon sonunda Uluslararası Şampiyonlar Ligi Turnuvasına katılmak isteyen Beşiktaş, Fenerbahçe beraberliği sonrasında turnuvaya katılma şansını riske attı.



Özellikle Çin ve Japon pazarına açılmak isteyen Beşiktaş, yaz döneminde düzenlenecek olan Uluslararası Şampiyonlar Ligi Turnuvasına katılmanın planlarını yapıyordu. Ancak turnuvaya katılmak için istenen en önemli şart, kulüplerin kendi liglerinde şampiyon olması.Star'ın haberine göre Beşiktaş, son Fenerbahçe beraberliği ile şampiyonluk yarışından iyice uzaklaşınca, turnuvaya katılma şansını da riske attı.



KAGAWA'YA KULÜBE YOLU GÖZÜKTÜ

Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinin ilk yarısında iyi bir performans sergileyen ancak ikinci yarıda maç temposunu kaldıramayarak oyundan düşen Shinji Kagawa, Kayseri deplasmanında kulübede olacak.

Siyah-beyazlı teknik heyetin maç kondisyonu yetersiz kalan Japon yıldızı, yedeğe çekerek kart cezası nedeniyle Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyen Ljajic'i sahaya süreceği öğrenildi.