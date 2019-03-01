Beşiktaş'ın Uzakdoğu projesine Fenerbahçe darbesi!
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Vodafone Park'ta Fenerbahçe karşısında 3-0 öne geçmesine rağmen skoru koruyamayan ve sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılan Beşiktaş'a bir darbe de Uzakdoğu projesinden geldi.
Uzakdoğu pazarına açılmayı hedefleyen Beşiktaş'a Fenerbahçe beraberliği pahalı patladı. Sezon sonunda Uluslararası Şampiyonlar Ligi Turnuvasına katılmak isteyen Beşiktaş, Fenerbahçe beraberliği sonrasında turnuvaya katılma şansını riske attı.
Özellikle Çin ve Japon pazarına açılmak isteyen Beşiktaş, yaz döneminde düzenlenecek olan Uluslararası Şampiyonlar Ligi Turnuvasına katılmanın planlarını yapıyordu. Ancak turnuvaya katılmak için istenen en önemli şart, kulüplerin kendi liglerinde şampiyon olması.Star'ın haberine göre Beşiktaş, son Fenerbahçe beraberliği ile şampiyonluk yarışından iyice uzaklaşınca, turnuvaya katılma şansını da riske attı.
KAGAWA'YA KULÜBE YOLU GÖZÜKTÜ
Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinin ilk yarısında iyi bir performans sergileyen ancak ikinci yarıda maç temposunu kaldıramayarak oyundan düşen Shinji Kagawa, Kayseri deplasmanında kulübede olacak.
Siyah-beyazlı teknik heyetin maç kondisyonu yetersiz kalan Japon yıldızı, yedeğe çekerek kart cezası nedeniyle Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyen Ljajic'i sahaya süreceği öğrenildi.
- 01.03.2019
- Güncelleme: 01.03.2019 12:18
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Cristiano Ronaldo Messi'den daha iyi
Toplam 1
Yorum
Lukatoni Boşuna Penaldo demiyorlar sonuçta adama. Ama bu alanda bile ne tarihin ne zamanının en iyisi değil.
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Şenol Güneş marttaki maçlara gidecek
Toplam 1
Yorum
Çarşı Nevzat Şimdi saha dışı oyuncu transfer ve elde kalan 1-2 maçla sezon geçiren zengin lere göz yuman hoca bunları kabullenirmi Şenol hep ret dedi
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Söz konusu Trabzonspor ise centilmenliğe bile ceza
Toplam 2
Yorum
maho bu Federasyon un ne kadar trabzon düşmanı olduğunu gösteriyor siz hangi ülkenin reddediyorsunuz
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