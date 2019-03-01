Beşiktaş'ın Uzakdoğu projesine Fenerbahçe darbesi!
01 Mart 2019, Cuma
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'ın Uzakdoğu projesine darbesi!

Beşiktaş'ın Uzakdoğu projesine Fenerbahçe darbesi!

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Vodafone Park'ta karşısında 3-0 öne geçmesine rağmen skoru koruyamayan ve sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılan 'a bir darbe de Uzakdoğu projesinden geldi.

Uzakdoğu pazarına açılmayı hedefleyen 'a beraberliği pahalı patladı. Sezon sonunda katılmak isteyen Beşiktaş, Fenerbahçe beraberliği sonrasında turnuvaya katılma şansını riske attı.

Özellikle Çin ve Japon pazarına açılmak isteyen Beşiktaş, yaz döneminde düzenlenecek olan Uluslararası Şampiyonlar Ligi Turnuvasına katılmanın planlarını yapıyordu. Ancak turnuvaya katılmak için istenen en önemli şart, kulüplerin kendi liglerinde şampiyon olması.Star'ın haberine göre Beşiktaş, son Fenerbahçe beraberliği ile şampiyonluk yarışından iyice uzaklaşınca, turnuvaya katılma şansını da riske attı.

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Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinin ilk yarısında iyi bir performans sergileyen ancak ikinci yarıda maç temposunu kaldıramayarak oyundan düşen , deplasmanında kulübede olacak.

Siyah-beyazlı teknik heyetin maç kondisyonu yetersiz kalan Japon yıldızı, yedeğe çekerek kart cezası nedeniyle Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyen Ljajic'i sahaya süreceği öğrenildi.

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  1. 01.03.2019
  2. Güncelleme: 01.03.2019 12:18
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