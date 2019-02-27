Kartal Vodafone Park'ta düşüşte
Beşiktaş, Vodafone Park'ta eski performansından uzaklaştı. Siyah beyazlı ekip 11 Nisan 2016'da Bursaspor maçıyla kullanıma açılan Vodafone Park'ta bu sezon %58.8 galibiyet oranında kaldı.
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