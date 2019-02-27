Fikret Orman'dan Slaven Bilic'e teklif! Şenol Güneş'in yerine...
27 Şubat 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Fikret Orman'dan Slaven Bilic'e teklif! Şenol Güneş'in yerine...

'dan 'e teklif! 'in yerine...

Fikret Orman'dan Slaven Bilic'e teklif! Şenol Güneş'in yerine...

Spor Toto Süper Ligi'nin 23. hafta mücadelesinde kendi sahasında 3-0 önde olmasına rağmen 'ye karşı 3-3 beraberlikle ayrılan 'ta bu puan kayıplarıyla birlikte ile olan puan farkı 11'e çıktı. Siyah-beyazlı ekipte 'in 'a gidip gitmeme krizi yaşanırken başkan şimdiden gelecek sezon için hamlesini yaptı ve takımın başına getirilmesi düşünülen ilk isimlerden biri oldu.

'in takımdan ayrılması hâlinde , eski hocası Hırvat teknik adam 'in üzerinde yoğunlaşacak ve Bilic'i takımın başına getirmeye çalışacak.

Takvim'in haberine göre; 'ın Mart ayında Slaven Bilic'e teknik direktörlük teklifinde bulunacağı belirtildi. Daha önceki dönemde Beşiktaş'ı 2 sezon çalıştıran ve Siyah- Beyazlı ekibi 2 kez 3. yapan Slaven Bilic'i yeniden takımın başına getirmek isteyen Fikret Orman'ın bu konuda da yönetimden tam destek aldığı gelen bilgiler arasında.

Fikret Orman'ın Slaven Bilic ile Mart ayının ilk haftasında görüşeceği ve bu görüşmenin 'de yapılacağı öğrenildi. Slaven Bilic şu an ise çalıştırdığı bir takım yok.

Hırvat teknik direktör Slaven Bilic'in de Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakıyor. Başkan Orman ile görüşmelerinde anlaşma sağladıkları takdirde Beşiktaş'ın başına geçmeyi düşünüyor.

ŞU AN KULÜP ÇALIŞTIRMIYOR

takımı 'da Hırvat teknik direktör Slaven Bilic'in görevine son verildi. Kulüpten yapılan açıklamada, beklenen sonuçların alınamaması nedeniyle 50 yaşındaki teknik adam Bilic ile yolların ayrıldığı bildirildi.

Takımın teknik direktörlüğüne daha önce kulüpte görev yapan Şilili Jose Luis Sierra'nın getirildiği belirtildi.

Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Bilic, Eylül 2018'de Al İttihad'ın başına geçmişti.

Devre arasında Galatasaray'dan Garry Rodrigues ve Medipol 'den Manuel da Costa'yı transfer eden Al İttihad, 21 haftası geride kalan Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi'nde 15 puanla 15. sırada bulunuyor.

Detay için tıklayın
Hıncal Uluç: Fikret Orman Şenol Güneş'in canını okumak için her şeyi yapıyor

  1. 27.02.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fikret Orman'dan Slaven Bilic'e teklif! Şenol Güneş'in yerine... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN