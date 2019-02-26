Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten flaş istifa açıklaması!
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile 3-3 berabere kalan Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, hakkında çıkan 'istifa etmeyi düşünüyor' haberleri hakkında bir açıklama yayınladı.
26 Şubat 2019 Salı 19:36
Güncelleme: 26.02.2019 19:41
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İŞTE ŞENOL GÜNEŞ'İN İSTİFA AÇIKLAMASI
"Fenerbahçe ile oynadığımız müsabaka sonrasında her zamanki gibi, kamuoyunda algı oluşturmaya yönelik bazı gayretlerin olduğunu görmekteyim..."
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"Öncelikle, nereden senaryolaştırıldığını ve kimlerce sahnelendiğini bildiğim bu art niyetli eylemlerin işimi yapma noktasında şahsıma herhangi bir engel teşkil etmeyeceğinin bilinmesini isterim."
"Fenerbahçe maçının ardından, Nevzat Demir Tesisleri'nden ayrılırken devletimizin güvenlik güçleriyle sadece uyarı amaçlı yapmış olduğum konuşmanın, yine devletimizin bir başka kurumunun mensuplarınca sanki taraftarımızla aramızda bir sorun yaşanmış gibi yansıtılması gerçekle bağdaşmamaktadır..."
"Yine, kaos oluşturmak amaçlı, aynı art niyet sahibi çevrelerce yönlendirilen bir başka basın mensubunun, kimden geldiği belli olmayan sözde duyumlara dayanarak gündeme getirdiği istifayı düşündüğüm iddiası tamamen yalandır..."
"Aynı basın mensubu niyetindeki soruyu maç sonrası bana yöneltmiş ancak soru, tarafımdan cevaba değer ciddiyette bile bulunmamıştır..."