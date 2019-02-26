Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten flaş istifa açıklaması! - Fotomaç
26 Şubat 2019, Salı
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Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten flaş istifa açıklaması!

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile 3-3 berabere kalan Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, hakkında çıkan 'istifa etmeyi düşünüyor' haberleri hakkında bir açıklama yayınladı.

26 Şubat 2019 Salı 19:36 Güncelleme: 26.02.2019 19:41
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten flaş istifa açıklaması!

İŞTE ŞENOL GÜNEŞ'İN İSTİFA AÇIKLAMASI

"Fenerbahçe ile oynadığımız müsabaka sonrasında her zamanki gibi, kamuoyunda algı oluşturmaya yönelik bazı gayretlerin olduğunu görmekteyim..."

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Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten flaş istifa açıklaması!

"Öncelikle, nereden senaryolaştırıldığını ve kimlerce sahnelendiğini bildiğim bu art niyetli eylemlerin işimi yapma noktasında şahsıma herhangi bir engel teşkil etmeyeceğinin bilinmesini isterim."

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten flaş istifa açıklaması!

"Fenerbahçe maçının ardından, Nevzat Demir Tesisleri'nden ayrılırken devletimizin güvenlik güçleriyle sadece uyarı amaçlı yapmış olduğum konuşmanın, yine devletimizin bir başka kurumunun mensuplarınca sanki taraftarımızla aramızda bir sorun yaşanmış gibi yansıtılması gerçekle bağdaşmamaktadır..."

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten flaş istifa açıklaması!

"Yine, kaos oluşturmak amaçlı, aynı art niyet sahibi çevrelerce yönlendirilen bir başka basın mensubunun, kimden geldiği belli olmayan sözde duyumlara dayanarak gündeme getirdiği istifayı düşündüğüm iddiası tamamen yalandır..."

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten flaş istifa açıklaması!

"Aynı basın mensubu niyetindeki soruyu maç sonrası bana yöneltmiş ancak soru, tarafımdan cevaba değer ciddiyette bile bulunmamıştır..."

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