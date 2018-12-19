Hıncal Uluç: Fikret Orman Şenol Güneş'in canını okumak için her şeyi yapıyor
A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, 90'A programında değerlendirmelerde bulundu. Uluç, "Fikret Orman, Şenol Güneş'in canına okumak için her şeyi yapıyor" ifadelerini kullandı.
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