Hıncal Uluç: Fikret Orman Şenol Güneş'in canını okumak için her şeyi yapıyor
Videoyu Daralt

Hıncal Uluç: Fikret Orman Şenol Güneş'in canını okumak için her şeyi yapıyor

A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, 90'A programında değerlendirmelerde bulundu. Uluç, "Fikret Orman, Şenol Güneş'in canına okumak için her şeyi yapıyor" ifadelerini kullandı.

  • Video Boyutu
  • Bu videoyu bildir
  • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
19 Aralık 2018, Çarşamba
SİTENE EKLE
  • Video Boyutu


BENZER VİDEOLAR
Daha Fazla Video Yükle
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN