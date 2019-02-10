Hocaya tuzak kurdular

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Şenol Güneş, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bir otelde bir araya gelerek gizli bir görüşme gerçekleştirdiler.

Görüşmede TFF Başkanı Demirören, Şenol Güneş'e A Milli Takım'ın başına geçmesini teklif etti. Güneş de bu teklifin kendisini gururlandırdığını belirterek, "Şu anda Beşiktaş'la zorlu bir zirve yarışının içindeyim. Böyle bir zamanda Beşiktaş'ı bırakamam" dedi. Bunun üzerine Demirören, "O zaman sezon sonuna kadar hem Beşiktaş'ı hem de A Milli Takım'ı çalıştır. Zaten milli maçlar Mart'ta başlıyor. Sonraki maçlar da lig bitince Haziran'da" teklifinde bulundu.

Şenol Güneş bu teklifi kabul etti.

Fikret Orman da TFF Başkanı'nın bu önerisine 'olur' dedi.

Bu gelişmenin ardından açıklama ilerleyen günlerde başkanlar nezdinde (Yıldırım Demirören ve Fikret Orman birlikte) bir basın toplantısı ile yapılacaktı.

Ama bu haber bir şekilde medyaya sızdırıldı. Ve Şenol Güneş, olayın perde arkası anlatılmadan zor durumda bırakılmış oldu. Yani Şenol Güneş, Beşiktaş taraftarının önüne atılmış oldu.

Beşiktaş yönetimi, sızan bu haberle "Hocamızı biz göndermedik, TFF elimizden aldı" algısını yarattı. Yani Şenol Güneş bir anlamda tuzağa düşürüldü.

Beşiktaş yönetiminin eli güçlenmiş oldu. Beşiktaş yönetiminin, Şenol Güneş'e yüklü miktarda borcu var.

Şimdi TFF'ye diyecek ki: "Hocamızı elimizden aldınız. Alacaklarını da siz ödeyin." Bu bir anlamda hoca için bonservis almak gibi bir durum...

Yani Fikret Orman yönetimi, zorlu Bursaspor maçı öncesinde bu haberi bir gazeteye sızdırarak bir taşla iki kuş vurmuş oldu.