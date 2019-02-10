Hocaya tuzak kurdular
TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Şenol Güneş, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bir otelde bir araya gelerek gizli bir görüşme gerçekleştirdiler.
Görüşmede TFF Başkanı Demirören, Şenol Güneş'e A Milli Takım'ın başına geçmesini teklif etti. Güneş de bu teklifin kendisini gururlandırdığını belirterek, "Şu anda Beşiktaş'la zorlu bir zirve yarışının içindeyim. Böyle bir zamanda Beşiktaş'ı bırakamam" dedi. Bunun üzerine Demirören, "O zaman sezon sonuna kadar hem Beşiktaş'ı hem de A Milli Takım'ı çalıştır. Zaten milli maçlar Mart'ta başlıyor. Sonraki maçlar da lig bitince Haziran'da" teklifinde bulundu.
Şenol Güneş bu teklifi kabul etti.
Fikret Orman da TFF Başkanı'nın bu önerisine 'olur' dedi.
Bu gelişmenin ardından açıklama ilerleyen günlerde başkanlar nezdinde (Yıldırım Demirören ve Fikret Orman birlikte) bir basın toplantısı ile yapılacaktı.
Ama bu haber bir şekilde medyaya sızdırıldı. Ve Şenol Güneş, olayın perde arkası anlatılmadan zor durumda bırakılmış oldu. Yani Şenol Güneş, Beşiktaş taraftarının önüne atılmış oldu.
Beşiktaş yönetimi, sızan bu haberle "Hocamızı biz göndermedik, TFF elimizden aldı" algısını yarattı. Yani Şenol Güneş bir anlamda tuzağa düşürüldü.
Beşiktaş yönetiminin eli güçlenmiş oldu. Beşiktaş yönetiminin, Şenol Güneş'e yüklü miktarda borcu var.
Şimdi TFF'ye diyecek ki: "Hocamızı elimizden aldınız. Alacaklarını da siz ödeyin." Bu bir anlamda hoca için bonservis almak gibi bir durum...
Yani Fikret Orman yönetimi, zorlu Bursaspor maçı öncesinde bu haberi bir gazeteye sızdırarak bir taşla iki kuş vurmuş oldu.
- 10.2.2019
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Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
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Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
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Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
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