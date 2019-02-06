Beşiktaş'ta hazırlıklar devam etti
Spor Toto Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde Bursaspor'la karşılaşacak olan Beşiktaş, 1 günlük iznin ardından bu maçın hazırlıklarına devam etti.
Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Siirt Beşiktaşlılar Derneği tarafından antrenmanı izlemek için getirilen 45 çocuk, siyah-beyazlı takımın antrenmanını takip etti. İdman sonrasında futbolcular, çocuklarla fotoğraf çektirip imza dağıttı. Salonda yenileme idmanı yapan Atiba Hutchinson, takımla birlikte çalışmadı. Antrenman öncesinde Teknik Direktör Şenol Güneş, futbolcularla kısa bir toplantı yaptı. Orta alanda yapılan pas ve top kapma çalışmasıyla başlayan idman, daha sonra taktik ağırlıklı geçti. 3 takıma ayrılan futbolcular, yarı sahada çift kale maç yaptı. Maç sırasında beline darbe alan Adem Ljajic sakatlık yaşadı. Bir süre yerde kalan Ljajic, daha sonra yaşadığı pozisyonu önce Caner Erkin'e daha sonra ise yardımcı antrenör Guti'ye anlattı. Dorukhan, Lens, Mustafa, Muhayer, Kagawa, Utku, Vida ve Rıdvan'ın yer aldığı yeşil takım, kırmızı ve siyah takıma karşı üstünlük kurarken, idman sonrasında galibiyet pozu verdi. Galibiyet pozuna, siyah takımda forma giyen Quaresma da katıldı. Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek olan Beşiktaş, yarın tek idman yapacak.
- 6.2.2019 20:12
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Trabzonspor'da genç kaleciler güven veriyor
Toplam 1
Yorum
kadir helal olsun bütün takımlara örnek olsun
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Japonlar takipte
Toplam 2
Yorum
1903 Japon'sa iyidir, doğrudur, dürüsttür, çaliskandir.
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Ben Beşiktaşlıyım
Toplam 4
Yorum
Karakartal1903 Senin yaptığını gerçek Bjklı yapmaz... Daha sezon başı Bjkla transfer iddaaların söz konusuyken yalanladın... Tabzona yaranmak için...
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