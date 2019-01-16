İşte Şenol Güneş'in Akhisarspor maçı 11'i! Burak Yılmaz...
Devre arası transfer döneminde önemli oyuncularını kaybeden Beşiktaş, sezonun ikinci yarısına bu 11'le başlayacak...
Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 26 puanla 7. sırada tamamlayan Beşiktaş, ikinci yarının perdesini cuma günü açıyor. Devre arasında önemli oyuncuları Pepe ve Babel'le yollarını ayıran siyah-beyazlılarda hedef mutlak galibiyet. 18 Ocak Cuma akşamı Akhisar Belediye Stadı'nda oynanacak ve saat 20:30'da başlayacak karşılaşmaya siyah-beyazlı ekibin nasıl bir 11'le çıkacağı ise belli oldu. İşte tecrübeli teknik adamın sahaya süreceği 11 ve Burak Yılmaz tercihi...
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- 16.1.2019 13:10
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
İşte Şenol Güneş'in Akhisarspor maçı 11'i! Burak Yılmaz... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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