İşte Şenol Güneş'in Akhisarspor maçı 11'i! Burak Yılmaz... – Fotomaç – 16 Ocak 2019
16 Ocak 2019, Çarşamba
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İşte 'in Akhisarspor maçı 11'i! ...

İşte Şenol Güneş'in Akhisarspor maçı 11'i! Burak Yılmaz...

Devre arası transfer döneminde önemli oyuncularını kaybeden , sezonun ikinci yarısına bu 11'le başlayacak...

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 26 puanla 7. sırada tamamlayan , ikinci yarının perdesini cuma günü açıyor. Devre arasında önemli oyuncuları Pepe ve Babel'le yollarını ayıran siyah-beyazlılarda hedef mutlak galibiyet. 18 Ocak Cuma akşamı Stadı'nda oynanacak ve saat 20:30'da başlayacak karşılaşmaya siyah-beyazlı ekibin nasıl bir 11'le çıkacağı ise belli oldu. İşte tecrübeli teknik adamın sahaya süreceği 11 ve Burak Yılmaz tercihi...

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  1. 16.1.2019 13:10
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