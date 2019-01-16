Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 26 puanla 7. sırada tamamlayan Beşiktaş, ikinci yarının perdesini cuma günü açıyor. Devre arasında önemli oyuncuları Pepe ve Babel'le yollarını ayıran siyah-beyazlılarda hedef mutlak galibiyet. 18 Ocak Cuma akşamı Akhisar Belediye Stadı'nda oynanacak ve saat 20:30'da başlayacak karşılaşmaya siyah-beyazlı ekibin nasıl bir 11'le çıkacağı ise belli oldu. İşte tecrübeli teknik adamın sahaya süreceği 11 ve Burak Yılmaz tercihi...



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