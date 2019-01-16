Şenol Güneş Akhisarspor 11ini belirledi! Burak Yılmaz... - Galeri - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Şenol Güneş Akhisarspor 11'ini belirledi! Burak Yılmaz...
Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının açılış maçında Teleset Mobilya Akhisarspor ile Beşiktaş karşılaşacak.
16 Ocak 2019 Çarşamba, 11:31:38
Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısı Akhisarspor - Beşiktaş maçıyla start alıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
18 Ocak Cuma günü oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Akhisarspor maçı öncesi teknik direktör Şenol Güneş, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi.
İşte Beşiktaş'ın Akhisarspor karşısında çıkması muhtemel 11'i: