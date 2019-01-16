Şenol Güneş Akhisarspor 11ini belirledi! Burak Yılmaz... - Galeri - Fotomaç
16 Ocak 2019, Çarşamba
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Şenol Güneş Akhisarspor 11'ini belirledi! Burak Yılmaz...

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının açılış maçında Teleset Mobilya Akhisarspor ile Beşiktaş karşılaşacak.
16 Ocak 2019 Çarşamba, 11:31:38
Şenol Güneş Akhisarspor 11ini belirledi! Burak Yılmaz...

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısı Akhisarspor - Beşiktaş maçıyla start alıyor.

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Şenol Güneş Akhisarspor 11ini belirledi! Burak Yılmaz...

18 Ocak Cuma günü oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Şenol Güneş Akhisarspor 11ini belirledi! Burak Yılmaz...

Akhisarspor maçı öncesi teknik direktör Şenol Güneş, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi.

Şenol Güneş Akhisarspor 11ini belirledi! Burak Yılmaz...

İşte Beşiktaş'ın Akhisarspor karşısında çıkması muhtemel 11'i:

Şenol Güneş Akhisarspor 11ini belirledi! Burak Yılmaz...

Karius

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