Beşiktaş'ta Adriano için karar zamanı

Beşiktaş'ın bu teklife önümüzdeki günlerde yanıt verecek. Siyah-beyazlılar, Güneş ile görüştükten sonra Santos ile masaya oturacak.



KARTAL'IN 18'LİK GURBETÇİ ATAĞI



Devre arası transfer döneminin hareketli takımı Beşiktaş'ta sıcak saatler yaşanıyor. Siyah-beyazlıların Schalke 04'ün 18 yaşındaki gurbetçi oyuncusu Görkem Can'ı istediği öne sürüldü. Kariyerine Bochum altyapısında başlayan, 2017 yazında ise Schalke 04 altyapısına geçen Görkem de transferde sıcak.



BONSERVİSSİZ GELEBİLİRSİN!



Gözden çıkartılan Vagner Love'ın talibi çok ama 34 yaşındaki bir oyuncu için kimse bonservis ödemek istemiyor. Corinthians'tan "Love şu anda Beşiktaş'ın futbolcusu. Sözleşmesini feshetmeye çalışıyor. Kendisini bekliyoruz ama önce sorununu halletmesi şart" açıklaması geldi.



BABEL'İN KATKISI



Şenol Güneş'in onayıyla takımdan ayrılan Babel, Ocak 2017'den bu yana Beşiktaş forması altında adına Süper Lig'de en fazla gol katkı yapan isim oldu. 22 gol ve 11 asistle gol ve asist sayılarında çift hanelere ulaşan tek siyah-beyazlı oyuncu oldu. Hollandalı futbolcu bu süreçte 33 gol katkısı verdi.



"DİŞİ ASLAN GİBİ DÖVÜŞÜRÜM"



Beşiktaşlı kaleci Karius'un sevgilisi Sophia Thomalla, Alman file bekçisinin etrafında dolanan kadınlara meydan okudu. Sophia, "Onun için dişi bir aslan gibi dövüşüyorum. Bence etraftaki en güçlü adamlardan biri. Bu yüzden buna ihtiyacı olduğunu sanmıyorum. Benim omurgam sağlam" dedi.



CYLE LARIN'İN İSTANBUL ŞARTI



Beşiktaş'ın Kanadalı yıldızı Cyle Larin'in durumu belirsizliğini koruyor. Forvet hattına Burak Yılmaz'ı transfer eden siyah-beyazlılar, Larin'i kiralamak için hareket geçmişti. Ancak genç futbolcunun İstanbul'dan ayrılmak istememesi nedeniyle yönetimin temasları şimdilik sonuçsuz kaldı.



ALVARO NEGREDO: "TAKIMDA KALDIM"



Alvaro Negredo, Al Nasr'dan ayrıldığı yönündeki iddialar hakkında açıklamada bulundu. İspanyol forvet Alvaro Negredo, Haber Global'e yaptığı açıklamada, "Al Nasr'dan ayrılmadım. Takımdan ayrılan futbolcular oldu ama benimle ilgili böyle bir durum yok" ifadelerini kullandı.