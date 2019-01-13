Kartal’ı Burak uçuracak

Antalya kampını tamamlayarak Beşiktaş'ta, oyun sistemi değişti. Yönetimi ikna ederek Burak Yılmaz'ı transfer ettirmeyi başaran Şenol Güneş, 2 sezondur ısrarla istediği Burak'a o kadar güveniyor ki, kampta takımını adeta golcü oyuncuya göre hazırladı. Araya adam kaçırarak gol pozisyonu yakalama çalışması yaptıran Güneş'in bunu yaptırmaktaki amacı, tecrübeli forvetten yeniden bir 'gol makinesi' yaratmak. Burak, Antalya kampında takımdan ayrı olarak çalışsa da; takım ise çalışmalarını sanki Burak varmış gibi yaptı.



KİLİT OYUNCULAR VAR

Güneş'in bu yeni sisteminde kilit oyuncular var. En önemlileri; orta sahada Burak ile paslaşmayı sağlayacak ve onu sürekli araya kaçıracak olan Ljajic, Oğuzhan ve Dorukhan üçlüsü. Üç oyuncudan da pas oranında yüksek isabet isteyen Güneş'in, Burak'a yardımcı olarak belirlediği oyuncu ise Babel. Hollandalı yıldızdan ikinci santrfor gibi sürekli ceza sahasına girmesini isteyen Güneş'in, Quaresma planı ise yine aynı. Tecrübeli teknik adamın Burak ceza sahana girmeden hızlı ortalar yapılması isteği, Quaresma tarafından kampta bol bol çalışıldı.



GÜNEŞ'IN KEYFİ YERİNE GELDİ

Beşiktaş'ın tecrübeli hocanın yüzü gülüyor. İki yeni transfer Burak Yılmaz ve İsimat Mirin'in, Antalya kampında olmaları Şenol Güneş'in keyfini yerine getirdi. Burak'a özel program hazırlayan Güneş'in; Pepe'nin mevkiine transfer edilen Mirin'in takıma kısa sürede adapte olması sebebiyle mutlu olduğu ifade edildi.



1 GÜN İZİN YETER

Beşiktaş, devre arası kamp çalışmalarını tamamladı. Dün salonda takımlar halinde basketbol ve voleybol oynayan siyah-beyazlılar bugün izin yapacak. Beşiktaş, Akhisar maçı hazırlıklarına yarın Ümraniye'de başlayacak.