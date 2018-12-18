Beşiktaş'ın santrforlarının istikrarı yok
18 Aralık 2018, Salı
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'ın santrforlarının istikrarı yok

<a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ın santrforlarının istikrarı yok

Siyah-beyazlı takımda santrfor bölgesinde görev alan , , ve Cyle Larin, oynadıkları maçta uzun süreli suskunluklarıyla takımlarına katkı vermekte zorlandı.

Siyah-beyazlı takımda santrfor bölgesinde görev alan , , ve Cyle Larin, oynadıkları maçta uzun süreli suskunluklarıyla takımlarına katkı vermekte zorlandı.

Bu 4 oyuncu, Spor Toto ve 'ndeki karşılaşmalarda istikrarsız performanslarıyla da eleştirilere maruz kalmaktan kurtulamadı.

MUSTAFA PEKTEMEK 4 MAÇ SONRA ATTI
'ın 'de ile 2-2 berabere kaldığı maçta takımının bir golünü atan , suskunluğunu bozmayı başardı.

Sezon başında kadroya girmekte zorlanan ancak son karşılaşmalarda görev alan , bu sezonki ilk iki golünü ile oynanan maçta attı. Bu gollerin ardından 3 karşılaşmada gol sevinci yaşayamayan 30 yaşındaki futbolcu, karşısında fileleri bir kez daha havalandırdı. karşılaşmasının ardından bu sefer 4 maçı boş geçen Mustafa, mücadelesinde gol sevinci yaşadı.

VAGNER LOVE 3 MAÇTIR SUSKUN
'ın Brezilyalı santrforu da suskun dönemleriyle kötü performans sergiledi.

Siyah-beyazlı formayla ligde ve Avrupa'da bu sezon 7 gol kaydeden , bunları istikrarlı şekilde atamamanın sıkıntısını yaşadı. Bu sezonki ilk golünü B36 Torshavn ile oynanan rövanş maçında penaltı vuruşla bulan Brezilyalı oyuncu, oynadığı 2 maçta sessiz kaldı. Bu hasreti karşısında fileleri havalandırarak sonlandıran , bir maçlık aranın ardından karşısında bir gol daha buldu.

maçında yine fileleri havalandırmayı başaramayan Brezilyalı futbolcu, Genk ve maçlarında üst üste 3 gol atmayı başardı. Daha sonra 2 maçlık suskunluk yaşayan tecrübeli futbolcu, Sarpsborg mücadelesinde takımına bir gol kazandırdı.

, daha sonra forma şansı bulduğu 3 karşılaşmayı boş geçti.

GÜVEN YALÇIN DA İYİ BAŞLADI VE SUSTU
ile Cyle Larin'den istediğini alamayan teknik direktör 'in görev vermeye başladığı 19 yaşındaki da iyi başlayıp susan santrfordan biri oldu.

Siyah-beyazlı formayla Demir Grup Sivasspor ve karşılaşmalarında fileleri havalandıran genç oyuncu, 3 maçtır suskunluk yaşıyor.

CYLE LARİN TEK MAÇTA ATABİLDİ
Sezona hat-trick yaparak başlayan siyah-beyazlı oyuncu Cyle Larin ise uzun süredir suskunluğuyla dikkati çekiyor.

'ın 'nde B26 Torshavn'ı 6-0 yendiği maçta üç gol birden atan Larin, ardından süre aldığı 15 karşılaşmada gol sevinci yaşayamadı.

  1. 18.12.2018 11:21
  2. Güncelleme: 18.12.2018 12:17
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