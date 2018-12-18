Erman Toroğlu: Pusuyu kuran sensin Fikret Orman
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Erman Toroğlu: Pusuyu kuran sensin Fikret Orman

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında flaş açıklamalarda bulundu. Toroğlu,"Pusuyu kuran sensin Fikret Orman" ifadelerini kullandı.

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18 Aralık 2018, Salı
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