Beşiktaş ile sözleşmesini fesh eden Pepe için İspanyol basını şok bir iddia ortaya attı.
Beşiktaş ile sözleşmesini fesh eden Pepe için İspanyol basını şok bir iddia ortaya attı. Sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Portekizli yıldız hakkında transfer dedikoduları çıkmıştı. İspanyol basını ise bu ayrılıkla ilgili farklı bir iddia ortaya attı. Siyahbeyazlıların ekonomik anlamda kötü günler geçirdiğini belirten İspanya'nın dünyaca ünlü Marca gazetesi, Pepe'nin tesislerden ayrılmadan önce aşçıların ve tesis personellerinin maaşlarını ödediğini ifade etti.
TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI
Beşiktaş ile kontratını fesheden Pepe, Trabzonspor maçını Vodafone Park tribünlerinde izledi. İstanbul'dan ayrılış tarihinin kesinleşmediğini söyleyen Pepe, "Bugün (dün) Beşiktaş'ın önemli bir maçı var. Takım arkadaşlarımın yanında olmak için buradayım. Şu anda tek düşüncem Beşiktaş'ın maçı kazanması" ifadelerini kullandı.
- 17.12.2018
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Beşiktaş'ta Caner ve Adriano'nun yerine Aziz Behich!
Toplam 1
Yorum
kartal Caner BJK'den ayrılmaz. BJK de onu çok seviyor.
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Trabzonspor'dan, Erzurumspor'a teşekkür
Toplam 1
Yorum
baksoy Dostluk bu işte takımı küme düşme potasında olmasına rağmen rakibe bu kadar anlayış gösteren bir taraftar grubu alkışlanır ancak ?
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Trabzonspor'da Olcay Şahan kadro dışından kaptanlığa yükseldi
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Yorum
baksoy Yanalım yanalımda o olsa idi acaba Ümraniye spora elenirmiydik ona yanarım ?
İspanya’dan şok iddia: Maaşları Pepe ödedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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