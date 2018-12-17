İspanya’dan şok iddia: Maaşları Pepe ödedi

Beşiktaş ile sözleşmesini fesh eden Pepe için İspanyol basını şok bir iddia ortaya attı. Sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Portekizli yıldız hakkında transfer dedikoduları çıkmıştı. İspanyol basını ise bu ayrılıkla ilgili farklı bir iddia ortaya attı. Siyahbeyazlıların ekonomik anlamda kötü günler geçirdiğini belirten İspanya'nın dünyaca ünlü Marca gazetesi, Pepe'nin tesislerden ayrılmadan önce aşçıların ve tesis personellerinin maaşlarını ödediğini ifade etti.



TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI

Beşiktaş ile kontratını fesheden Pepe, Trabzonspor maçını Vodafone Park tribünlerinde izledi. İstanbul'dan ayrılış tarihinin kesinleşmediğini söyleyen Pepe, "Bugün (dün) Beşiktaş'ın önemli bir maçı var. Takım arkadaşlarımın yanında olmak için buradayım. Şu anda tek düşüncem Beşiktaş'ın maçı kazanması" ifadelerini kullandı.