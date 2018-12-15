Necip Uysal'ın ikinci "dalya" heyecanı
Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın Trabzonspor ile yapacağı karşılaşmada, siyah-beyazlı takımın kaptanı Necip Uysal ikinci "dalya" için şans arayacak.
Beşiktaş'ın altyapısından yetişen Necip, şu ana dek Süper Lig'de 199 karşılaşmada görev aldı. Sakat oyuncuların yokluğunda son 3 lig maçında ilk 11'de sahaya çıkan 27 yaşındaki oyuncu, Trabzonspor karşılaşmasında da bu istikrarını sürdürürse kariyerinde ikinci "Dalya"ya ulaşacak.
Necip Uysal, ligde 116 karşılaşmada ilk 11'de şans bulurken, 83 karşılaşmada sonradan oyuna dahil oldu. Siyah-beyazlı oyuncu, teknik direktör Şenol Güneş döneminde ise oynadığı 66 lig maçının 41'inde yedekten oyuna girdi.
Takımın jokeri
Beşiktaş kariyerinde Mustafa Denizli, Bernd Schuster, Tayfur Havutçu, Carlos Carvalhal, Samet Aybaba, Slaven Bilic ve Şenol Güneş ile çalışan Necip Uysal, adeta takımın jokeri oldu.
Kenarda kalsa da teknik direktörlerin vazgeçemediği isim olan Necip Uysal, farklı mevkilerde görev aldı. Kariyerinin başında orta saha ve ön liberoda oynayan Necip, eksiklerin olduğu dönemlerde ise sağ bek, stoper ve sol bekte de oynadı.
Necip Uysal, son 3 karşılaşmada ise stoperde takımına katkı verdi.
Siyah-beyaz kariyer
Necip Uysal, altyapısından yetiştiği Beşiktaş'ta A takımda 10. sezonunu geçiriyor.
Tecrübeli oyuncu, siyah-beyazlı takımın altyapısında 2008-2009 ve 2007-2008 sezonlarında PAF Ligi'nde görev aldı.
Lig performansı
Necip Uysal'ın Beşiktaş formasıyla lig performansı şöyle:
|SEZON
|MAÇ
|GOL
|SARI KART
|KIRMIZI KART
|2018-2019
|7
|-
|2
|-
|2017-2018
|13
|-
|2
|-
|2016-2017
|17
|-
|3
|1
|2015-2016
|29
|1
|7
|-
|2014-2015
|20
|-
|4
|1
|2013-2014
|23
|-
|5
|1
|2012-2013
|26
|1
|5
|-
|2011-2012
|29
|-
|2
|1
|2010-2011
|24
|2
|4
|2
|2009-2010
|11
|-
|1
|-
Kaynak: AA
- 15.12.2018 11:27
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Beşiktaş Avrupa'da tarihi rekorlardan hüzne döndü
Toplam 1
Yorum
Yazıklar olsun Bunu takımda değil işin başındaki kişilerde aramalı takım bu, bu hale kim getirdi o kişiye sorulmalı Dolarlara Forma giydirildi akibet bu
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Pepe'de ayrılık vakti!
Toplam 3
Yorum
Hadi güle güle Yaptıklarına nadim olup birgün ağlayacak bugünlerini unutma
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Final oynardık
Toplam 5
Yorum
Finalmiş hadi canım Finali bırak 66 bile oynayamazsın Hanği takımla Final evvela savunmayı öğrenin
Necip Uysal'ın ikinci "dalya" heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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