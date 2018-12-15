Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Seyir zevki yüksek geçmesi beklenen mücadelede genç isimlerin ön plana çıkması bekleniyor. Peki Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

16 Aralık Pazar günü Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Mücadele beIN SPORTS ekranlarından naklen yayınlanacak.

Ligin 13. haftasında Fenerbahçe'yi 2-1, 14. haftasında deplasmanda Kayserispor'u 2-0, 15. haftasında da Atiker Konyaspor'u 3-0 yenerek, 33 hafta sonra 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan bordo-mavililer, zorlu Beşiktaş deplasmanından da galibiyetle ayrılarak galibiyet serisini 4'e yükseltmek ve zirvedeki iddiasını güçlendirmek istiyor. Karadeniz ekibi, en son geçen sezon ligin 12. ve 16. haftaları arasında oynanan karşılaşmalarda 5 maç ardı ardına kazanma başarısı göstermişti.

BÜYÜK GALİBİYETLER SERİSİ

En son 2010-2011 sezonunun ilk yarısında üç büyük rakibi Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynadığı maçlardan galibiyetle ayrılan bordo-mavililer, siyah-beyazlı takımı mağlup etmesi halinde 7 sezon sonra rakipleri karşısında 3'te 3 yapmış olacak.

2010-2011 sezonunun ilk yarısında Trabzonspor, sahasında oynadığı karşılaşmalarda Fenerbahçe'yi 3-2, Beşiktaş'ı 1-0, Galatasaray'ı da 2-0 mağlup etme başarısı göstermişti.

Bu sezon sahasında yaptığı maçlarda ligin 4. haftasında Galatasaray'ı 4-0, ligin 13. haftasında da Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Karadeniz ekibi, yarın deplasmanda Beşiktaş'ı da yenerse, 7 sezon sonra ligin ilk yarısında üç büyük rakibi karşısında üçte üç galibiyet elde edecek.



KARAMAN, GÜNEŞ'İN BAŞARISININ PEŞİNDE

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, bordo-mavili takımın yarın oynayacağı Beşiktaş maçından galibiyetle ayrılması halinde, Şenol Güneş'in görev yaptığı 2010-2011 sezondan sonra üç büyük rakibini aynı sezon içerisinde yenme başarısı gösteren çalıştırıcı olacak.

Trabzonspor'da 2010-2011 sezonunda teknik direktör olarak Şenol Güneş, yardımcısı olarak da Ünal Karaman görev yapmıştı. Yarın oynanacak karşılaşmada Şenol Güneş Beşiktaş'ın başında sahaya çıkacak, Ünal Karaman ise Trabzonspor'un teknik adamı olarak görev yapacak.

KUCKA SAKAT

Trabzonspor'da zorlu maç öncesi Juraj Kucka'nın sakatlığı bulunuyor.

Burak Yılmaz ve Onur Recep Kıvrak'ın kadro dışı kaldığı Karadeniz ekibinde, Mustafa Akbaş'ın da sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmişti.

Karadeniz ekibinde, üç sarı kartı bulunan Pereira, kart görmesi halinde gelecek hafta Çaykur Rizespor karşısında takımda yer alamayacak.

BEŞİKTAŞ ÖNEMLİ İSİMLERDEN YOKSUN

Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Pepe, Ryan Babel ve Enzo Roco, yarınki karşılaşmada da görev alamayacak.

Caner Erkin ise takımla çalışmalara başlamasına rağmen teknik direktör Şenol Güneş'in Trabzonspor karşısında deneyimli isme şans vermesi beklenmiyor.

Sakatlıkları nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'ndeki Malmö maçında oynayamayan Gökhan Gönül ve Jeremain Lens, Trabzonspor karşılaşması için gerçekleştirilen ilk idmana katıldı.

FORVET HATTI SIKINTILI

Beşiktaş, Trabzonspor ile yapacağı önemli karşılaşma öncesi forvet hattında sıkıntı yaşıyor.

Sezon başından beri bu bölgedeki sorunlarını gideremeyen siyah-beyazlı ekipte Vagner Love, Mustafa Pektemek, Güven Yalçın ve Cyle Larin beklentileri karşılayamadı.

ATIBA REKOR İÇİN FORMA BEKLİYOR

Siyah-beyazlıların Kanadalı oyuncusu Atiba Hutchinson, rekor için teknik direktör Şenol Güneş'ten forma bekleyecek.

Beşiktaş'ta 6. yılını geçiren 35 yaşındaki oyuncu, siyah-beyazlı formayla toplam 156 lig maçında görev aldı. Kanadalı oyuncu, Galatasaray ile yapılan derbide 156. kez sahada yer aldı ve Beşiktaş'ta en fazla lig maçına çıkan yabancı oyuncu rekorunu Çek Tomas Sivok ile paylaştı.

Geçen haftaki Aytemiz Alanyaspor maçında oynama şansı bulamayan Hutchinson, Şenol Güneş'in Trabzonspor karşısında oynatması halinde 157. lig maçına çıkacak ve Beşiktaş'ın ligde en çok forma giyen yabancı ismi olacak.

ADRIANO SINIRDA

Beşiktaş'ta üç sarı kartı bulunan Adriano Correia, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Süper Lig'de bu sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor ve Galatasaray maçlarında sarı kart gören Adriano, yarınki mücadelede de aynı durumu yaşarsa ilk yarının son haftasında Kasımpaşa karşısında cezalı duruma düşecek.