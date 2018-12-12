Beşiktaş Malmö maçına hazır
12 Aralık 2018, Çarşamba
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Malmö maçına hazır

<a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> Malmö maçına hazır

, Avrupa Ligi I grubunda Malmö ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

BJK 'nde ilk 15 dakikası basına açık yapılan antrenman, 1.5 saate yakın sürdü.
Teknik Direktörümüz Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
Öte yandan sakatlıkları bulunan Babel, , Roco ve antrenmanda yer almazken, Lens takımla birlikte çalıştı. Hollandalı oyuncunun forma giyip giymeyeceği yarın netleşecek.
Bu arada, U-21 takımından; Ege Atlam, Erdem Seçgin ve Kartal Kayra Yılmaz, antrenmana katıldı.
, Avrupa Ligi I grubu altıncı maçında yarın saat 20.55'te Vodafone Park'ta İsveç temsilcisi Malmö ile karşılaşacak.

  1. 12.12.2018 18:59
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