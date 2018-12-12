Beşiktaş Malmö maçına hazır
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I grubunda Malmö ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde ilk 15 dakikası basına açık yapılan antrenman, 1.5 saate yakın sürdü.
Teknik Direktörümüz Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
Öte yandan sakatlıkları bulunan Babel, Pepe, Roco ve Caner Erkin antrenmanda yer almazken, Lens takımla birlikte çalıştı. Hollandalı oyuncunun forma giyip giymeyeceği yarın netleşecek.
Bu arada, U-21 takımından; Ege Atlam, Erdem Seçgin ve Kartal Kayra Yılmaz, antrenmana katıldı.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I grubu altıncı maçında yarın saat 20.55'te Vodafone Park'ta İsveç temsilcisi Malmö ile karşılaşacak.
- 12.12.2018 18:59
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Ekuban'ın tapusu alınacak!
Toplam 2
Yorum
karalastikli kanon kesinlikle alınsın.Burak başakşehire atılsın karşılığında visca.Onur bjk atılsın karşılığında babel alınsın.Antony gs ye,eren bize.
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Abdurrahim Albayrak: "O güzel günlere iki hafta kaldı"
Toplam 1
Yorum
austin yine beklentiyi kendileri yükseltiyor altıüstü türkiye liginden bi forvet ve ortalama bir forvet bulunacak hepsi o.
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MAÇ SONUCU | Galatasaray 2-3 Porto | MAÇ ÖZETİ Galatasaray Schalke 04'e duacı!
Toplam 3
Yorum
austin bu feghouli oynamazmı bu yoklukta dedik kaç maç yaralanılmadı şu adamdan nedeni de yok onyekurudan 1 milyon daha ii oyuncu
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