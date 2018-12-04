Q7 gitmiyor – Fotomaç – 04 Aralık 2018
04 Aralık 2018, Salı
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Q7 gitmiyor

Q7 gitmiyor

Portekizli yıldız, iddiaları için “Şu an zamanı değil” dedi.

Siyah-beyazlıların Portekizli yıldızı , 2 gol ve 8 asistle gole en fazla katkı yapan oyuncusu. Kariyerinde Galatasaray'a golü olmayan ve 3 asisti bulunan Portekizli, derbi maçında 2 şutunda isabet sağlayamadı ama 2 kilit pas verdi. kendisine yöneltilen ve Körfez'e transferi sorularına, "Şu an sadece bir sonraki maça konsantreyim. Sonra da kalan maçları düşünmeye devam edeceğim. Ben 'ta olduğum sürece sadece 'a odaklanıp buradaki görevimi icra edeceğim. Farklı bir durum olursa bu o zaman konuşulur" yanıtını verdi.
  1. 4.12.2018
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