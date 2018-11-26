Corinthians’ın ilk tercihi Vagner Love
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    26 Kasım 2018, Pazartesi
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    ’ın ilk tercihi

    Corinthians’ın ilk tercihi Vagner Love

    Geldiği günden beri beklentileri karşılayamayan Love’un devre arasında ayrılabileceği öne sürüldü.

    FOX Sports yorumcusu Mano, 'ın 'ı transfer etmek istediğini ve bir numaralı tercihinin Love olduğunu iddia etti.

    1. 26.11.2018
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