Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında MKE Ankaragücü, Beşiktaş'ı Kayseri'de konul etti. Beşiktaş'ın 4-1 üstünlüğüyle sona eren maçın öne çıkanları şu şekilde...



KARIUS İSYAN ETTİ

Siyah-beyazlılarda milli ara öncesindeki Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında kesik yiyen Loris Karius, dünkü Ankaragücü maçında ilk 11'deydi. Alman file bekçisi müsabakanın 3. ve 30. dakikalarında sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle isyan etti. Karius, arkasında bulunan Ankaragücü taraftarlarına atmayın işareti yaptı. Müsabaka o anlarda kısa bir süre durdu.



TOLGA ZENGİN TARTIŞTI

Ankaragücü karşılaşmasına kulübede başlayan takım kaptanlarından Tolga Zengin, ilk yarının bitiş düdüğüyle rakip takım futbolcularıyla bir tartışma yaşadı. Tolga'nın hakeme sürekli itirazda bulunan rakip kulübeye yöneldiği iddia edildi. Yaşanan tartışmayı diğer futbolcular araya girerek engelledi.



BAŞLADI BİTİREMEDİ

Beşiktaş'ta maç öncesi esame listesinde yer alan Gary Medel'in sakatlanmasıyla sahaya Gökhan Gönül çıktı. Normalde ilk 11'de yer almayan tecrübeli sağ bek, sakatlanınca 40'ıncı dakikada oyundan çıktı. Gökhan Gönül'ün yerine Fatih Aksoy girdi. Beşiktaş'ın kulübesinde eksikler nedeniyle sadece 6 oyuncu yer alabildi. Kaleciler Tolga ile Utku dışında Fatih, Oğuzhan, Larin ve Love yer aldı.



İKİSİ DE ARANMADI

Beşiktaş'ta maç öncesi sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarılan Ryan Babel ile Pepe'nin boşluğu kolay doldu. Beşiktaş bu maçta 1 gol yese de savunmada oynayan Necip ile Vida üstüne düşeni fazlasıyla yaptı. Hücumcular ise Babel'in yokluğunu 4 golle unutturdu.



MEDEL OYNAYAMADI

Sakatlıklarla boğuşan siyahbeyazlılarda Ankaragücü maçı öncesi bir şok daha yaşandı. Esame listesinde ilk 11'de yer alan Gary Medel, maç öncesi ağrı hissedince yerini Gökhan Gönül'e bıraktı. Medel stoper bölgesinde olacaktı fakat çıkınca yerine Necip geçti ve Gökhan Gönül sağ beke kaydı. Medel'in durumu bugün yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.



ALİ NAİBİ TRİBÜNE GİTTİ

Beşiktaş İdari Direktörü Ali Naibi, sahaya 3 ve 30. dakikalarda yabancı madde atılmasına sinirlenerek hakemlere yoğun bir şekilde itiraz etti. Olay sonrası maçın 4. hakemi Mustafa Öğretmenoğlu tarafından tribüne gönderildi. Naibi, G.Saray maçında olmayabilir.



OĞUZHAN'DAN SİFTAH

Son haftalarda eleştiri oklarının hedefindeki isim olan Oğuzhan, dün şeytanın bacağını kırdı. Önceki haftalarda futboluyla taraftarların ıslıkladığı yıldız futbolcu, 79. dakikada Ljajic'in yerine oyuna girdi. Kartal'ın kaptanı, 88'de skoru belirlerken, bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı.



SAKATLARDAN DESTEK GELDİ

Ankaragücü maçı öncesi sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almayan Adriano ve Gökhan Töre'den destek paylaşımları geldi. Brezilyalı "Forza Beşiktaş" ifadesini kullanırken, Töre "Haydi Beşiktaş" diye yazdı.



U21'LER FARKLI KAZANDI

Beşiktaş U21 takımı, ligin 13. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile karşılaştı. Siyah-beyazlılar mücadeleden 5-2 gibi farklı bir galibiyetle ayrılmayı başardı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri Metin, Hüseyin, Bülent, Berkay ve Berke kaydetti.



ADRİANO'DAN ZAFER PAYLAŞIMI

Sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Adriano, maç sonrasında sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Brezilyalı yıldız zafer pozu paylaşarak, "Haydi Beşiktaş, hep birlikte!" ifadelerine yer verdi.



