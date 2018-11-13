Kastrioti: 0 - Beşiktaş: 3
Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası ikinci eleme turu ilk maçında Kosova temsilcisi Kastrioti'yi 3-0 mağlup etti
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Eva Tomec (Slovenya), Riccardo Ragazzini (San Marino)
Kastrioti: Jashari, İbrahimi, Mahmuti, Sylejmani, Hasani, Ramadani (Miftari, Avdullahu, Raci)
Beşiktaş: Ceren Kestirengöz, Janset Erkul, Rykhliuk, Jerkov, Belien, Arelya Karasoy (Pınar Eren, Dilara Bilge, Fatma Beyaz, Tuğçe Ersan, Zeynep Üzen, Merve İkbal Albayrak, Hümay Topaloğlu, Merve Tanıl)
Setler: 7-25, 10-25, 18-25
Süre: 54 dakika (20, 16, 18)
Rövanş karşılaşması 15 Kasım Perşembe günü Burhan Felek Voleybol Salonu'nda yapılacak.
- 13.11.2018 14:58
- Güncelleme: 13.11.2018 14:59
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Toplam 2
Yorum
tS SEVDA TSun hatalı gol yemesinden basit gol yemesinden memenun olanlar çok üzüzlmüştr..eyvah TS ayağa kalkıcak.diye korktular..
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Beşiktaş'ın kalesi yıkıldı
Toplam 5
Yorum
eda atibanın yaşı var medel varken gerek yok seneye yeri dolarsa gitmeli roco larin vida love devre arası karius tolga sezon sonu yollansın
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Beşiktaş'ın kalesi yıkıldı
Toplam 5
Yorum
umut şimdiden devre arası transferler yapılsın eldekiler yollansın sezon sonu toplu temizlik yapılsın işimz zor
Kastrioti: 0 - Beşiktaş: 3 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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