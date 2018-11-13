Kastrioti: 0 - Beşiktaş: 3
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    13 Kasım 2018, Salı
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    Kastrioti: 0 - : 3

    Kastrioti: 0 - <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>: 3

    Kadın Voleybol Takımı, CEV ikinci eleme turu ilk maçında temsilcisi Kastrioti'yi 3-0 mağlup etti

    Salon: Burhan Felek

    Hakemler: Eva Tomec (Slovenya), Riccardo Ragazzini (San Marino)

    Kastrioti: Jashari, İbrahimi, Mahmuti, Sylejmani, Hasani, Ramadani (Miftari, Avdullahu, Raci)

    : Ceren Kestirengöz, Janset Erkul, Rykhliuk, Jerkov, Belien, Arelya Karasoy (Pınar Eren, , Fatma Beyaz, Tuğçe Ersan, Zeynep Üzen, Merve İkbal Albayrak, Hümay Topaloğlu, Merve Tanıl)

    Setler: 7-25, 10-25, 18-25

    Süre: 54 dakika (20, 16, 18)

    Rövanş karşılaşması 15 Kasım Perşembe günü Burhan Felek Voleybol Salonu'nda yapılacak.

    1. 13.11.2018 14:58
    2. Güncelleme: 13.11.2018 14:59
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