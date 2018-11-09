Quaresma yetmedi – Fotomaç – 09 Kasım 2018
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    09 Kasım 2018, Cuma
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    Quaresma yetmedi

    Quaresma yetmedi

    35 yaşındaki yıldız, 16. dakikada fileleri sarstı ve formasıyla Avrupa kupalarında 12 gole ulaştı

    , UEFA Avrupa Ligi I Grubu 4. hafta maçında konuk olduğu temsilcisi Genk ile 1-1 berabere kalarak büyük bir fırsat tepti. Hiç kuşku yok ki alınan bir puanda aslan payı 'nın oldu. 35 yaşındaki yıldız futbolcu, 16. dakikada 'ı öne geçiren golü attı. Quaresma maç boyunca etkili ara pasları ile de dikkatleri üzerine çekti. Ancak son dakikalarda gelen şok gol, ekibimize şok yaşattı.

    Bobo'yu yakaladı
    Siyah-beyazlı takım dün bir puanla yetinmek zorunda kalırken, Quaresma da hedefine bir adım daha yaklaştı. forması ile Avrupa kupalarında 14 golle en çok skor katkısı yapan isim olurken, Quaresma ve Bobo 12'şer golle ikinci, ise üçüncü (11) sırada yer alıyor. Dün fileleri sarsan süper yıldız, böylece Bobo'yu yakalamış oldu ve 14 gollü 'na bir adım daha yaklaştı.

    Müthiş katkı yaptı
    Kara Kartal'ın süper yıldızı Quaresma bu sezon takıma inanılmaz katkılar sunuyor. Portekizli futbolcu, Beşiktaş formasıyla resmi maçlarda en fazla gol katkısı yapan futbolcu oldu. Quaresma şu ana kadar 3 gol attı ve 10 da asist yaparak toplam 13 gole direkt katkı yaptı.

    Atamayınca böyle oldu
    Quaresma, maç sonrası "Daha çok gol bulamadığımız için sonuç böyle oldu" dedi. Galibiyeti hak ettiklerini belirten Portekizli, "İyi oynadık ama pozisyonları kaçırdık. Böyle devam edersek iyi sonuçlarla taraftarımızı mutlu edebiliriz. Şimdi pazar günkü maçı düşünmeliyiz" dedi.

    Çok fazla gol kaçırdık
    Takımın en çalışkan ismi , ilk yarıda çok iyi oynadıklarını söyledi. , "İlk devrede çok pozisyonumuz vardı ama maalesef atamadık. İtinci devrede ise olan oldu. Golü yedik ve berare kaldık. İlk devrede pozisyonları değerlendirsek farklı kazanırdık" diye konuştu.
    1. 9.11.2018 00:35
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