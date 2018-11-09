Quaresma yetmedi
35 yaşındaki yıldız, 16. dakikada fileleri sarstı ve Beşiktaş formasıyla Avrupa kupalarında 12 gole ulaştı
Bobo'yu yakaladı
Siyah-beyazlı takım dün bir puanla yetinmek zorunda kalırken, Quaresma da hedefine bir adım daha yaklaştı. Beşiktaş forması ile Avrupa kupalarında 14 golle en çok skor katkısı yapan isim Oktay Derelioğlu olurken, Quaresma ve Bobo 12'şer golle ikinci, Cenk Tosun ise üçüncü (11) sırada yer alıyor. Dün fileleri sarsan süper yıldız, böylece Bobo'yu yakalamış oldu ve 14 gollü Oktay Derelioğlu'na bir adım daha yaklaştı.
Müthiş katkı yaptı
Kara Kartal'ın süper yıldızı Quaresma bu sezon takıma inanılmaz katkılar sunuyor. Portekizli futbolcu, Beşiktaş formasıyla resmi maçlarda en fazla gol katkısı yapan futbolcu oldu. Quaresma şu ana kadar 3 gol attı ve 10 da asist yaparak toplam 13 gole direkt katkı yaptı.
Atamayınca böyle oldu
Quaresma, maç sonrası "Daha çok gol bulamadığımız için sonuç böyle oldu" dedi. Galibiyeti hak ettiklerini belirten Portekizli, "İyi oynadık ama pozisyonları kaçırdık. Böyle devam edersek iyi sonuçlarla taraftarımızı mutlu edebiliriz. Şimdi pazar günkü maçı düşünmeliyiz" dedi.
Çok fazla gol kaçırdık
Takımın en çalışkan ismi Medel, ilk yarıda çok iyi oynadıklarını söyledi. Medel, "İlk devrede çok pozisyonumuz vardı ama maalesef atamadık. İtinci devrede ise olan oldu. Golü yedik ve berare kaldık. İlk devrede pozisyonları değerlendirsek farklı kazanırdık" diye konuştu.
- 9.11.2018 00:35
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Serdar Aziz'den yumruk açıklaması!
Toplam 1
Yorum
Yersenkirşen Keşke Yiğithan'ı uzaklaştırmak için yaptığını kendi takım arkadaşların için yapsaydın. Bu kadar insan ceza almazdı.
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Babel ve Pepe fark yaratıyor!
Toplam 1
Yorum
Hasan YILDIRIM Babel çok iyi futbolcusun ama allah aşkına şu saç rengini eski haline döndür hiç yakışmıyor.Senden çok şeyler bekliyoruz bu sene şampiyon
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Benzia'dan ilk tepki geldi!
Toplam 3
Yorum
Genç Benzia,Dirar,Silimani,Isla ya kim bunlar bu efsane formayı kimler giydirdi bu müsvettelerede bizi bu hallere soktular gönderin gitsinler
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