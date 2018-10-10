Beşiktaş'ta Giroud sürprizi!
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    10 Ekim 2018, Çarşamba
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    'ta Giroud sürprizi!

    Beşiktaş'ta Giroud sürprizi!

    Ara transfer döneminde kadrosunu bir forvet alarak güçlendirmek isteyen ’ta, ’nin golcüsü ’un ismi gündeme geldi.

    İngiliz basını, Başkanı 'ın ile iyi ilişkilerini kullanarak Fransız golcüyü almaya çalıştığını öne sürdü. Giroud şu ana kadar Chelsea formasıyla bazı maçlarda yedek kalsa da iyi bir performans sergiledi.

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