Beşiktaş Başkanı Fikret Orman düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"BİZ HİÇBİR ZAMAN ŞOV ESASLI İŞ YAPMADIK"

Fikret Orman açıklamalarına; "Burada genelde imza töreni gibi mutlu günlerde bulunuyoruz. Ama bugün konumuz farklı. Bazı gerçekleri ortaya koymamız gerekiyor. İlk günden beri Beşiktaş'a sahip çıktık. Amacımız Beşiktaş duruşunu insanlara göstermekti. Taraftarımızın 'Beşiktaş'a sahip çık' diye tezahüratı var. Biz her zaman Beşiktaş'a sahip çıktık. TFF 'maça çıkın' dedi. Biz Beşiktaş'a sahip çıktık, maça çıkmadık. Taraftarlar elimizi masaya vuralım istiyorlar. Bu görsel bir şovdur. Biz hiçbir zaman şov esaslı iş yapmadık." sözleri ile başladı.

"TÜRKİYE'NİN EN İYİ TAKIMINA SAHİBİZ"

Beşiktaş Başkanı Orman; "Türkiye'nin en iyi takımına sahipsek topu hakemlere atmayalım dedim. Ama gelinen noktada hakemleri konuşmamız gerekiyor. Ben VAR'a karşı değilim. Hatayı bilgisayarlar değil insanlar yapar. VAR harika bir şey ama Türkiye'de uygulaması rezalet. VAR'ın tek uygulanmadığı kulüp, Beşiktaş Kulübü. VAR değil, VAR'ı yöneten kişiler bizim aleyhimize kararlar veriyor. VAR, şunun için var. Hakem maçı yönetecek, hata olduğunda VAR'a gidecek. Hakem VAR yokmuş gibi yönetecek. Biz hakemlere mazeret olsun diye VAR'ı istemedik. Konyaspor maçında verilen penaltı komedi. VAR'a gidiliyor, yine aynı karar. Ya o penaltı gol olsaydı?" ifadelerini kullandı.

"EYYAMLA BU İŞLER DÜZELMEZ"

Fikret Orman sözlerine; "Ben her zaman niyet arıyordum, sahip çıkalım diyordum. Artık iyi niyet aramıyorum. Herkes işini yapacak. Beşiktaş artık 'pış pış' yapılacak bir kulüp değildir. Her kulübün hakemi var. Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın maçlarına verilen hakemler var. Her takıma her hakem verilsin. Bu durum ortadan kalksın. Cüneyt Çakır'ı Avrupa'da izliyoruz, bir de burada izliyoruz. Nerede oradaki Cüneyt Çakır, nerede buradaki. Eyyamla bu işler düzelmez." şeklinde devam etti.

"BİZ VARIZ DİYE FEDERASYON VAR!"

Fikret Orman; "Biz varız diye bu federasyon var. Bu kulüplerin dertlerini çözmek için federasyon var. Biz federasyonun kulüpleri değiliz. Hz. Mevlana'nın sözlerini söylemek istiyorum. Edep, aklın tercümanıdır. İnsan edebi kadar akıllı, aklı kadar şerefli, şerefi kadar kıymetlidir." ifadeleri ile açıklamalarına nokta koydu.