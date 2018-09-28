Beşiktaş, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında yarın Kayserispor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında yarın Kayserispor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşuları sonrası pas çalışması yaptı.
Taktik uygulamalar sonrası çift kale maç oynayan siyah-beyazlı takımın antrenmanı şut çalışmasıyla sona erdi.
Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamlayan Beşiktaş, tesislerde kampa girdi.
- 28.9.2018 21:09
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Kirli oyun! Oylar bir gecede değişti...
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Yorum
turkıyede futbolmu oynanıyor sımdı
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Galatasaray - BB Erzurumspor | CANLI
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Gs Rotasyon nedir arkadas 1 hafta var maca artık su kafadan cıkın fatih hoca senol hoca yeterrr ya
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Galatasaray'da olağanüstü genel kurul yarın
Toplam 1
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FUTBOL USA CENGIZ COK YALANCI CIKTI, NE YAPACAGINI TEKER TEKER ACIKLAMAZSA GENEL KURUL LUTFEN OK VERMEIN
Beşiktaş, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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