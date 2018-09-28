Beşiktaş, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı – Fotomaç – 28 Eylül 2018
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    28 Eylül 2018, Cuma
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    , maçının hazırlıklarını tamamladı

    Beşiktaş, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı

    , 'in 7. haftasında yarın ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

    , 'in 7. haftasında yarın ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

    Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşuları sonrası pas çalışması yaptı.

    Taktik uygulamalar sonrası çift kale maç oynayan siyah-beyazlı takımın antrenmanı şut çalışmasıyla sona erdi.

    Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamlayan Beşiktaş, tesislerde kampa girdi.

    1. 28.9.2018 21:09
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