Beşiktaş Fenerbahçe hazırlıklarına başladı
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    21 Eylül 2018, Cuma
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    Fenerbahçe hazırlıklarına başladı

    Beşiktaş Fenerbahçe hazırlıklarına başladı

    , ’in 6. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

    Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü Sarpsborg maçında oynayan futbolcular salonda rejenarasyon çalışması yaparak antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncular ise sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile antrenmana başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

    Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına yarın saat 17.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.
    1. 21.9.2018 14:04
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