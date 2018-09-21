Beşiktaş Fenerbahçe hazırlıklarına başladı
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.
Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına yarın saat 17.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 21.9.2018 14:04
-
Maç sonucu | Dinamo Zagreb 4-1 Fenerbahçe | ÖZET
Toplam 54
Yorum
karado avrupada devam istenmiyor.başka açıklaması yok.
-
Alper Potuk, Harun Tekin'den daha az topla buluştu
Toplam 10
Yorum
veli çarboğa gerçekten cocu nerde nasıl oynatacagını bilmiyor onun için durmadan ilk 11 değişiyor bence cocunun gitme zamanı geldi!!!!
-
Alper Potuk, Harun Tekin'den daha az topla buluştu
Toplam 10
Yorum
karado cocu resmen intahar etti.bu takım ancak mahalle maçı oynar.
Beşiktaş Fenerbahçe hazırlıklarına başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.