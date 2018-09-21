Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü Sarpsborg maçında oynayan futbolcular salonda rejenarasyon çalışması yaparak antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncular ise sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile antrenmana başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına yarın saat 17.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.