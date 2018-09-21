Beşiktaş'tan derbi mesajı!
Beşiktaş Kulübü, Pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe derbisi ile ilgili açıklama yayınladı
Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden yayınlanan açıklama şu şekilde;
"Futbolun Güzelliklerinin Yaşandığı ve Konuşulduğu Bir Derbi Olsun!
Ebedi dost ezeli rakibimiz Fenerbahçe ile 24 Eylül 2018 Pazartesi akşamı Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynayacağımız derbi karşılaşmasında deplasman tribününde taraftarımız da takımımızı yalnız bırakmayacak, tribündeki yerlerini alacak.
Bu uygulamanın devam edebilmesi için; ister siyah beyaza ister sarı laciverte gönül versin, her futbolseverin sahadaki oyundan keyif aldığı, sadece güzel anlarıyla hatırlanan unutulmaz bir derbi olmasını istiyoruz.
Türk futbolu artık dünya futbol arenasının da yakından takip ettiği ve canlı yayınlanan maçlarla onlarca ülkeden seyredilip büyük bir ilgiye sahip hale gelmiştir. Fenerbahçe ile oynayacağımız karşılaşmayı yine dünyada milyonlar izlerken sadece iyi futbol ve fair playin akıllarda kalması en büyük arzumuzdur.
Her iki takımın taraftarını da; futbolun güzelliklerinin yaşandığı, küfürsüz ve tribünleriyle dünyaya örnek bir derbi karşılaşmasına davet ediyoruz.
Fenerbahçe Spor Kulübü'ne gösterecekleri ev sahipliği için şimdiden teşekkür ederiz."
Beşiktaş JK
- 21.9.2018 11:19
- Güncelleme: 21.9.2018 11:58
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Maç sonucu | Dinamo Zagreb 4-1 Fenerbahçe | ÖZET
Toplam 54
Yorum
karado avrupada devam istenmiyor.başka açıklaması yok.
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Alper Potuk, Harun Tekin'den daha az topla buluştu
Toplam 10
Yorum
veli çarboğa gerçekten cocu nerde nasıl oynatacagını bilmiyor onun için durmadan ilk 11 değişiyor bence cocunun gitme zamanı geldi!!!!
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Alper Potuk, Harun Tekin'den daha az topla buluştu
Toplam 10
Yorum
karado cocu resmen intahar etti.bu takım ancak mahalle maçı oynar.
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