Avrupa liglerinde futbol heyecanı dorukta
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    21 Eylül 2018, Cuma
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    Avrupa liglerinde futbol heyecanı dorukta

    Avrupa liglerinde futbol heyecanı dorukta

    Avrupa liglerinde ilk haftalar geride kalırken, günden güne futbol heyecanı artmaya devam ediyor.

    Spor Toto 'in altıncı haftası - derbisine sahne olacakken, diğer liglerde de birbirinden önemli karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor.

    Hollanda'da bu hafta -Ajax mücadelesi merakla beklenirken, 'nde 04 evinde son şampiyon 'i konuk edecek. UEFA 'nde Türk temsilcisi ile aynı grupta yer alan Belçika ekibi Anderlecht, ligde 'i ağırlayacak. 'da ise nefesler Lyon-Marsilya karşılaşması için tutulurken, aynı gün 'nde en çok şampiyonluk yaşayan kulübü CSKA sahasında son şampiyon Spartak 'yı konuk edecek.

    FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ'I KONUK EDİYOR
    'in altıncı haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda ezeli rakibi 'ı konuk edecek. İlk 5 haftada 6 puan toplayan sarı-lacivertliler ile 10 puanı bulunan siyah-beyazlıların mücadelesini futbolseverler merakla beklerken, karşılaşma Pazartesi günü saat 21.00'de başlayacak.
    Derbide, Beşiktaşlı taraftarlar da kendilerine ayrılan deplasman tribünündeki yerlerini alarak, siyah-beyazlı futbolculara destek olacak.

    SON 10 MAÇIN 7'SİNİ BAYERN MÜNİH KAZANDI
    'nın dördüncü hafta karşılaşmasında 04 sahasında son 6 yılın şampiyonu 'i konuk edecek. Geçtiğimiz sezon ligi Bayern Münih'in arkasında 2'nci sırada bitiren Schalke 04, ligin ilk karşılaşmasında evinde 3-0 mağlup olurken, deplasmanda gerçekleşen mücadelede ise Bayern Münih'e 2-1 yenilmişti. İki takım arasında oynanan son 10 karşılaşmada Schalke 04'ün galibiyeti bulunmuyor. Son şampiyon Bayern Münih, son 10 karşılaşmada Schalke 04'ü 7 kez mağlup etme başarısını elde ederken, 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

    PSV EINDHOVEN, AJAX'I AĞIRLIYOR
    Hollanda Ligi'nde bu hafta geçtiğimiz yılın şampiyonu , sahasında Ajax'ı ağırlayacak. Ligin geride kalan 5 haftası itibarıyla 15 puan toplayarak liderlik koltuğunda oturan PSV Eindhoven'ı, Ajax ise 13 puanla ikinci sırada takip ediyor. İki kulüp arasında oynanan son 10 karşılaşmadan 5'ini PSV Eindhoven, 4'ünü ise Ajax kazanırken, 1 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

    Ajax, 2 puan geriden takip ettiği rakibini mağlup ederek liderliği ele geçirmek isterken, PSV Eindhoven ise birinciliği bırakmamak istiyor.

    ANDERLECHT ZORLU VİRAJDA
    Belçika Ligi'nde ise bu hafta UEFA 'nde Fenerbahçe'nin yer aldığı grupta bulunan Anderlecht, sahasında 'i ağırlayacak. Sarı-lacivertlilerin rakibi, ile oynadığı son 10 karşılaşmanın sadece 2'sini kazanırken, 4 maçta mağlup oldu. İki takım arasında geçen 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

    FRANSA LİGUE 1'DE KRİTİK HAFTA
    'da son dönemlerde Monaco'nun gölgesinde kalan ve Marsilya, Lyon'da karşı karşıya geliyor.
    İlk 5 hafta geride kalırken, topladığı 10 puan ile Marsilya ikinci sırada yer alırken, rakibi ise 7 puan ile 7'nci sırada bulunuyor. İki takım arasında oynanan son 10 karşılaşmanın 4'ünü Lyon kazandı. Marsilya ise yalnızca 2 kez zafere ulaşan taraf olurken, 4 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı.

    MOSKOVA'DA DERBİ ATEŞİ
    Rusya Premier Lig'de bu hafta nefesleri kesen derbi CSKA Moskova ile Spartak Moskova arasında oynanacak. İki takım arasında oynanan son 10 karşılaşmanın hiçbiri beraberlikle sonuçlanmazken, iki Moskova takımının da 5'er galibiyeti bulunuyor. İlk 7 hafta geride kalırken 14 puan toplayan Spartak Moskova 3'üncü sırada yer alırken, CSKA Moskova ise 12 puan ile 5'inci sırada bulunuyor.

    1. 21.9.2018 11:01
    2. Güncelleme: 21.9.2018 11:01
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